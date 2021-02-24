Минск примет меры в сфере безопасности в случае эскалации напряженности с Западом

Минск намерен принимать меры в сфере безопасности, если Запад продолжит политику эскалации напряженности. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявили в министерстве обороны республики.

«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», — говорится на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что военным атташе иностранных государств указали на внешние угрозы безопасности страны, которые требуют переоценки военно-политической обстановки.

Кроме того, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов сообщил о фактах планомерного разворачивания европейского сегмента противоракетной обороны, усиления активности разведчиков США и интенсивности полетов американских бомбардировщиков.

Тем не менее в минобороны подчеркнули, что страна ведет прозрачную и предсказуемую военную политику, а также изучает возможности миротворческого потенциала и готова к сотрудничеству в данной сфере.

Ранее в феврале Минск предложил ОБСЕ начать переговоры по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе, который отвечает текущей военно-политической ситуации. В ходе семинара ОБСЕ по военным доктринам Олег Воинов подчеркнул, что республика, основываясь на принципах доверия и взаимопонимания, выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех государств.