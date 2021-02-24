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Известия.ru

Россия и Иордания локализуют производство ракет комплекса «Корнет-Э»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Рособоронэкспорт (РОЭ) и иорданская компания Jadara договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава комплекса «Корнет-Э». Об этом в ходе оборонной выставки IDEX-2021 рассказал журналистам официальный представитель российской организации.

По его словам, в ходе мероприятия прошли переговоры между Рособоронэкспортом и компанией Jadara Equipment and Defense Systems. «Стороны договорились об организации лицензионного сбросного производства ПТУР типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК «Корнет-Э», — сказал представитель РОЭ.

«Корнет-Э» предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Максимальная дальность его стрельбы — 5,5 км.

Накануне на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби впервые представили международным компаниям танк Т-14 «Армата». Желание купить его выразили шесть зарубежных стран.

Выставка вооружений продлится в Абу-Даби с 21 по 25 февраля.

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