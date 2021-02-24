"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"

АБУ-ДАБИ, 22 фев - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") показал на международной оружейной выставке IDEX 2021 плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" показал новейший легкий плавающий танк "СПТП "Спрут-СДМ1" на IDEX 2021. На выставке боевая машина представлена в виде модели, наглядно демонстрирующей ее внешний вид и функционал", - сказали в компании.

Созданный на "Курганмашзаводе" "Спрут-СДМ1" оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км.

Как отметил исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков, "Спрут-СДМ1" на сегодняшний день представляет собой единственный в мире образец современного легкого танка.

По узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению "Спрут-СДМ1" унифицирован с боевой машиной пехоты БМП-3 и с боевой машиной десанта БМД-4М. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой машины с экипажем в три человека со скоростью до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.

В России "Спрут-СДМ1" в настоящее время проходит государственные испытания.