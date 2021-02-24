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РИА Новости

"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"

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Стенд концерна "Калашников" на выставке в рамках экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Стенд концерна "Калашников" на выставке в рамках экономического форума "Россия - Африка" в Сочи.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" проведет работы по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь", они начнутся в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на оружейной выставке IDEX-2021.

"С 2021 года запланирована опытно-конструкторская работа по модернизации управляемой ракеты "Вихрь" по улучшению всех тактико-технических характеристик", - сказали в пресс-службе.

В концерне добавили, что Национальным центром вертолетостроения имени Камова и Миля и Минобороны России проведены работы по возможности применения управляемой ракеты "Вихрь-1" на дальностях свыше 8 километров. Также подтверждена возможность применения "Вихря" на дальность до 10 километров.

"Вихрь" применяется на ударных вертолетах Ка-52 и штурмовиках Су-25 для поражения наземных бронированных объектов, надводных и воздушных целей.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
Су-25
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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