Кадры боевого применения российского разведывательно-ударного БЛА "Орион"

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Кадры боевого применения российского разведывательно-ударного БПЛА "Орион"

В "Вести недели" показали интересный репортаж о различных российских БПЛА, с 5м30с там рассказывают о поступающем на вооружение ВКС России разведывательно-ударном БПЛА "Орион". В том числе впервые показали кадры боевого применения данного БПЛА в Сирии. На видео "засветилось" применение различного вооружения, от обычной ОФАБ-100-120 до неназываемых управляемых боеприпасов, изображение которых было размыто для секретности. Ну а судя по звездам, показанный БПЛА совершил в Сирии 17 ударных миссий (Б), 20 разведывательных (Р) и какую то еще одну под меткой (П), может "подсветка цели" или просто "прочее"?

Спасибо [srcimg]c27c785d4a46ac667611fecd6930f287[/srcimg]dambiev за залитое видео на YT