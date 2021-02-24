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Интерфакс-АВН

"Калашников" на выставке в ОАЭ представил беспилотник для ТЭК и поисковых операций

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БЛА 421-Е5
БЛА 421-Е5 компании ZALA AERO GROUP.
Источник изображения: aviapanorama.ru

Абу-Даби. 22 феврадя. ИНТЕРФАКС - Компания ZALA AERO GROUP (входит в концерн "Калашников") представила на оборонной выставке IDEX в ОАЭ новый беспилотный комплекс гибридного типа ZALA VTOL.

"Комплекс является выгодным решением по выполнению воздушного мониторинга для топливно-энергетического комплекса и поисково-спасательных операций для обеспечения безопасного взлета/посадки с неподготовленных площадок в условиях города, а также на труднодоступных, протяженных маршрутах", - говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что комплекс совмещает качества беспилотника самолетного типа и конвертоплана, а также обладает способностью изменять конфигурацию в зависимости от условий выполняемого задания.

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