"Калашников" на выставке в ОАЭ представил беспилотник для ТЭК и поисковых операций

Абу-Даби. 22 феврадя. ИНТЕРФАКС - Компания ZALA AERO GROUP (входит в концерн "Калашников") представила на оборонной выставке IDEX в ОАЭ новый беспилотный комплекс гибридного типа ZALA VTOL.

"Комплекс является выгодным решением по выполнению воздушного мониторинга для топливно-энергетического комплекса и поисково-спасательных операций для обеспечения безопасного взлета/посадки с неподготовленных площадок в условиях города, а также на труднодоступных, протяженных маршрутах", - говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что комплекс совмещает качества беспилотника самолетного типа и конвертоплана, а также обладает способностью изменять конфигурацию в зависимости от условий выполняемого задания.