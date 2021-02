The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить

Сокрушительное фиаско Польши в ходе недавних военных маневров показало, что Россия способна «разорвать НАТО пополам». Вдобавок к наращиванию военной мощи Россия активно сотрудничала с Белоруссией. Подобная военная активность членов ОДКБ является опасным сигналом для НАТО, считает эксперт.

Министерство обороны Польши решило проверить, как его вооруженные силы проявят себя в случае полномасштабного вторжения России. Все прошло не слишком хорошо.

В январе польские вооруженные силы потерпели сокрушительное поражение в ходе военных учений, получивших название "Зима-20". Цель тех учений заключалась в том, чтобы посмотреть, что случится, если Россия решит направить всю мощь своего Западного военного округа против Польши.

В рамках этих военных учений Министерство обороны Польши решило проверить, как ее вооруженные силы - при наличии еще не полученных истребителей F-35, комплексов ПВО Patriot и мобильных ракетно-артиллерийских систем M142 HIMARS - проявят себя в случае полномасштабного российского вторжения. В этих маневрах приняли участие несколько тысяч польских военнослужащих, а их масштабы оказались беспрецедентными в истории Польши после окончания холодной войны.

Но эти военные учения стали напоминанием о том, что восточный рубеж НАТО остается слабым и уязвимым перед агрессией России.

За последние несколько лет Россия усилила и модернизировала Западный военный округ. Согласно докладу конгресса США 2020 года, в российском Западном военном округе сосредоточены самые компетентные военные подразделения страны. И эти подразделения оснащены современными танками Т-90, Т-72Б3М, бронетранспортерами БТР-82, боевыми машинами пехоты БМП-3, а также сложными системами противовоздушной обороны, включая зенитные комплексы "Тунгуска", "Панцирь-С1" и С-400. Эти российские силы быстро сокрушат польские и балтийские соединения НАТО, если Соединенные Штаты и их союзники не увеличат свое присутствие на этом фланге.

В дополнение к наращиванию военной мощи на собственной территории Россия активно взаимодействует с соседней Белоруссией с целью повышения потенциала ограничения доступа для натовских самолетов над ее территорией и над Польшей с помощью батарей С-400.

Российские военнослужащие провели множество военных учений на своей территории и на территории соседней Белоруссии - к примеру, учения "Славянское братство-2020", которые прошли в сентябре. Россия и Белоруссия входят в состав возглавляемой Россией Организации договора о коллективной безопасности, состоящей из нескольких бывших республик Советского Союза.

"Помимо того, что деятельность российских вооруженных сил в Белоруссии постепенно превращается в норму, что в свою очередь может обернуться полупостоянным военным присутствием, Россия отправляет НАТО четкий сигнал о том, что она способна полностью изменить стратегическую обстановку, отправив и доставив свои силы в приграничные районы Белоруссии в течение всего нескольких часов", - сказал эксперт в области российской обороны Королевского института международных отношений (Chatham House) Кир Джайлз (Keir Giles) в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в октябре.

Равнины Польши делали ее уязвимой перед вторжениями иноземцев на протяжении всей истории ее существования, начиная с монголов в 13 веке и вплоть до вторжения нацистов и советских войск, а также разделения Польши в 1939 году.

К пятому дню учебного конфликта российские войска достигли польской оборонительной линии вдоль реки Вислы и уже вели бои за взятие Варшавы.

Военно-морские и военно-воздушные силы Польши были полностью разгромлены и прекратили свое существование. Потери подразделений польской армии первого эшелона насчитывали от 60% до 80% всей имевшейся на вооружении техники. Россия одержала победу в течение пяти дней.

В случае войны российская и белорусская армии вторгнутся на территорию НАТО вдоль границы и рассекут тем самым силы альянса пополам, разорвав те логистические линии, которые соединяют Польшу с Литвой. Тот факт, что Россия пообещала применить ядерное оружие для защиты территорий, которые она завоевывает и контролирует, должен послужить мощным толчком для того, чтобы альянс НАТО увеличил свое присутствие в этом регионе.

В документе, подготовленном Министерством обороны Польши в 2018 году, говорилось, что постоянное присутствие американской бронетехники в Польше "значительно уменьшит степень уязвимости системы безопасности в регионе, особенно в так называемом Сувалкском коридоре [пролегающем вдоль польско-литовской границы]".

Президент Джо Байден сделал подтверждение обязательств Америки перед НАТО одним из своих ключевых приоритетов, и укрепление восточного рубежа этого альянса послужит мощным сигналом для Владимира Путина. Оно напомнит российскому президенту, что решительный настрой НАТО дать отпор любой агрессии, сходной с вторжением России на территорию Грузии в 2008 году или на территорию Украины в 2014 году, остается непоколебимым. Оно также позволит укрепить уверенность наших польских союзников в том, что в случае агрессии со стороны России они будут защищены.

В июне прошлого года бывший президент Дональд Трамп пообещал перебросить часть военного контингента, дислоцированного в Германии, в Польшу. Президент Польши Анджей Дуда (Andrzej Duda) подписал соглашение о переброске 1000 военнослужащих в Польшу. Теперь Байден должен выполнить это обещание Трампа и дополнительно рассмотреть вопрос о размещении в Польше американской бронетанковой дивизии, о чем польское оборонное ведомство просило еще в 2018 году.

В настоящее время штаб-квартира многонационального корпуса НАТО "Северо-Восток", включающего в себя хорватский, румынский, британский и американский контингенты, находится на территории Польши.

Президент Байден и другие члены НАТО должны помочь Польше заменить устаревшую военную технику советской эпохи на современную технику. Союзники НАТО должны восстановить линии снабжения, существовавшие в Западной Европе до конца холодной войны. Необходимо заключить военный аналог Шенгенского соглашения, чтобы можно было быстро перебрасывать и развертывать войска.

В соответствии со своим Планом технической модернизации Польша потратит 49,8 миллиарда долларов к 2026 году. Среди прочего Польша уже создала Войска территориальной обороны, которые во многом похожи на Национальную гвардию США. Она планирует увеличить свои расходы на оборону до 2,5% своего ВВП к 2032 году, что может стать одним из самых высоких показателей среди европейских стран-участников НАТО. Главная цель Министерства обороны Польши заключается в том, чтобы иметь возможность эффективно проводить коллективные операции по обеспечению безопасности и эффективно давать отпор российским захватчикам в случае необходимости.

Для этого ей необходимо модернизировать сотни устаревших танков Т-72 эпохи холодной войны и танки "Леопард 2" немецкого производства, приобрести высокотехнологичные танки K2PL совместного производства Южной Кореи и Польши, закупить противотанковое оружие, такое как американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и израильские "Спайк", а также закупить истребители F-35. Администрация Байдена также должна продать Польше новейшие танки M1A2 SEPV3 "Абрамс", чтобы оказать этой стране содействие в процессе модернизации ее вооруженных сил.

Прежде всего, необходимо начать серьезные дискуссии по вопросу о том, как можно эффективнее всего защитить безопасность Польши от будущей агрессии России. Чтобы сохранить мир, необходимо готовиться к войне.

Джон Россомандо - старший аналитик по вопросам оборонной политики, он восемь лет проработал старшим аналитиком по вопросам борьбы с терроризмом в некоммерческом исследовательском центре "The Investigative Project on Terrorism". Его статьи публикуются во множестве изданий, включая The American Thinker, Daily Wire, Red Alert Politics, CNSNews.com, The Daily Caller, Human Events, Newsmax, The American Spectator, TownHall.com и Crisis Magazine.

