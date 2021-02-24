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Интерфакс-АВН

"Калашников" сообщил о госиспытаниях снайперской винтовки СВЧ, приостановке работ над ВСВ-338

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ВСВ-338
Модульная высокоточная снайперская винтовка ВСВ-338.
Источник изображения: http://www.kalashnikovconcern.com/

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Новая российская снайперская винтовка СВЧ (снайперская винтовка Чукавина) доработана и проходит государственные испытания, сообщил генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"В настоящее время создаваемая в рамках ОКР "Жнец" винтовка СВЧ доработана с учетом пожеланий заказчика и продолжает проходить цикл государственных испытаний", - сказал он на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

"Работа над винтовкой ВСВ-338, созданной под патрон .338 Lapua Magnum, временно приостановлена до момента принятия боеприпаса на вооружение министерства обороны РФ", - сообщил он.

Винтовка СВЧ была представлена "Калашниковым" в 2017 году на военно-техническом форуме "Армия". Концерн сообщал, что эта снайперская винтовка выполнена по необычной для отечественного оружия компоновочной схеме: практически вся нагрузка приходится на верхнюю стальную часть. Винтовка разработана под патрон 7,62х54, емкость магазина от винтовки - 10-20 патронов, масса - 4,2 кг. Винтовка снабжена телескопическим прикладом с регулировкой "щеки". Планка Пикатинни по всей длине ствольной коробки позволяет установить любое навесное оборудование. Приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия.

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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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