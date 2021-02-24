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Интерфакс-АВН

В ФСВТС заявили о готовности к переговорам с Турцией о поставке истребителей

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: militarynews.ru

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия готова продолжить переговоры с Турцией о поставках боевой авиации, заявили "Интерфаксу" в ФСВТС России.

"Мы уже неоднократно говорили, что готовы обсуждать возможность поставки в Турцию всей номенклатуры российской продукции военного назначения, в том числе и новейшей авиационной техники", - сообщили в ФСВТС, отвечая на вопрос, есть ли прогресс в переговорах с Турцией о покупке истребителей Су-35 или Су-57.

В ФСВТС отметили, что на выставках "МАКС-2019" и "ТЕХНОФЕСТ-2019" турецкие специалисты ознакомились с самолетом Су-35.

"Им все понравилось. Если будет заявка на этот самолет с турецкой стороны, мы готовы к продолжению переговоров по этому вопросу", - сообщили в службе.

"То же самое могу сказать и о Су-57. В случае заинтересованности наших турецких партнеров мы готовы начать проработку этой темы. Но необходимо понимать, что это новейший истребитель пятого поколения. И сегодня первостепенной задачей, это характерно для любого государства, является первоочередное исполнение государственного оборонного заказа и удовлетворение потребностей российского заказчика - Минобороны РФ", - сказал представитель ФСВТС России.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России. Контракт на поставку 11 Су-35 был подписан с Индонезией, однако его реализация не началась.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК, "Ростех") и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В ближайшие годы российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационных полка. Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

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