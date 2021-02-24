Иностранные заказчики заинтересовались танком Т-90МС

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия получила ряд обращений от иностранных заказчиков на приобретение танков Т-90МС, сообщил РИА Новости в понедельник на оружейной выставке в Абу-Даби представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Танк Т-90МС демонстрировался на форуме "Армия-2020".

"За последние годы мы получили ряд обращений от инозаказчиков на эту машину", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Т-90МС имеет значительный экспортный потенциал.

"Высокие боевые свойства танка Т-90МС обеспечены мощным вооружением, современной автоматизированной системой управления огнем, последними достижениями в области защиты бронеобъектов и надежными двигателем и трансмиссией", - сказал представитель ФСВТС России.

В 2019 году Индия приняла решение о закупке 464 танков Т-90МС. В 2006 году Индия подписала контракт на закупку и сборку 1000 танков Т-90С.