"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения

АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" и Минобороны РФ рассматривают возможность создания на базе АК-308 других автоматов под мощные патроны, они лягут в основу нового поколения стрелкового оружия, сообщили журналистам в пресс-службе концерна на выставке IDEX-2021.

"Так как автомат АК-308 изначально создавался под очень мощный патрон, концерн "Калашников" и Минобороны России, следуя мировой тенденции, изучают возможность создания на базе АК-308 новых образцов под другие мощные боеприпасы с целью отработки конструкторских и технологических решений для будущего поколения боевого стрелкового оружия", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что АК-308, разработанный под винтовочный патрон НАТО 7,62 на 51 мм, может быть востребован одним из госзаказчиков.

В августе прошлого года гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов отмечал, что некоторые конструктивные решения АК-308 дали импульс для разработки концепции новых образцов перспективного стрелкового оружия.