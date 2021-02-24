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РИА Новости

"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения

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Автомат Калашникова АК-308 на презентации в КВЦ "Патриот"
Автомат Калашникова АК-308 на презентации в КВЦ "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" и Минобороны РФ рассматривают возможность создания на базе АК-308 других автоматов под мощные патроны, они лягут в основу нового поколения стрелкового оружия, сообщили журналистам в пресс-службе концерна на выставке IDEX-2021.

"Так как автомат АК-308 изначально создавался под очень мощный патрон, концерн "Калашников" и Минобороны России, следуя мировой тенденции, изучают возможность создания на базе АК-308 новых образцов под другие мощные боеприпасы с целью отработки конструкторских и технологических решений для будущего поколения боевого стрелкового оружия", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что АК-308, разработанный под винтовочный патрон НАТО 7,62 на 51 мм, может быть востребован одним из госзаказчиков.

В августе прошлого года гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов отмечал, что некоторые конструктивные решения АК-308 дали импульс для разработки концепции новых образцов перспективного стрелкового оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Гособоронзаказ
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4 комментария
№1
24.02.2021 10:45
Цитата, q
АК-308, разработанный под винтовочный патрон НАТО 7,62 на 51 мм... дал импульс для разработки концепции новых образцов перспективного стрелкового оружия
Не про тот импульс Тарасов думает.
Винтовочный патрон даёт импульс стрелку в ключицу примерно в 4 раза больше, чем АК74. Такой импульс, что рассеивание очереди ни в какие рамки не лезет и у стрелка синяк на плече, а при неверной прикладке и сломать ключицу может.
Самое же главное, что этот мощный импульс  БЕСПОЛЕЗЕН, поскольку винтовочный бронебойный патрон Б-32 из СВД всё-равно НЕ ПРОБИВАЕТ штатный броник Ратника даже с 10м.
Таким образом, Тарасов предлагает потерять вероятность попадания и при этом не получить никакой вероятности поражения! Главное - чтобы в плечо долбило сильнее?!!
-1
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№2
24.02.2021 10:55
Пока не оживят эту программу разработки патронов со стреловидными пулями:





Все эти "автоматы нового поколения под мощные патроны", просто, пардон, анонизм.
0
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№3
24.02.2021 16:15
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Главное - чтобы в плечо долбило сильнее?!!
Цитата, q
и у стрелка синяк на плече, а при неверной прикладке и сломать ключицу может.
Виктор Алексеевич, я каждую субботу 40-50 выстрелов делаю из винтовки Мосина. И плечо не болит, и ключица в порядке.
0
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№4
24.02.2021 18:07
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Винтовочный патрон даёт импульс стрелку в ключицу примерно в 4 раза больше, чем АК74
Что значит "примерно"?
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
винтовочный бронебойный патрон Б-32 из СВД всё-равно НЕ ПРОБИВАЕТ штатный броник Ратника даже с 10м
Неужели?
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Главное - чтобы в плечо долбило сильнее?
Нет, главное чтобы клиент остался доволен и заплатил деньги.
АК-308 разработан концерном «Калашников» под требования иностранных заказчиков, испытывающих потребность в мощном и надежном ручном автоматическом оружии под патрон 7.62х51 НАТО.
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