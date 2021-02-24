В "Калашникове" сообщили, что российский дрон-камикадзе KYB завершит испытания в 2021 году

В компании также рассказали, что на стадии разработки находится экспортно-ориентированная модификация БЛА, получившая обозначение KYB-Э

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания боевого беспилотного летательного аппарата (БЛА) KYB разработки ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") завершатся в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в ходе международной выставки вооружений IDEX - 2021 в пресс-службе "Калашникова".

"KYB был показан в ОАЭ два года назад, за это время завершены предварительные испытания, присвоена литера O. В этом году планируется завершить государственные испытания", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в "Калашникове", на стадии разработки находится экспортно-ориентированная модификация БЛА, получившая обозначение KYB-Э. "Эта работу также планируется завершить в этом году", - сообщили в пресс-службе.

К новому ударному БЛА уже проявляют интерес на мировом рынке вооружений. "Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно", - отметили в "Калашникове".

Боевой БЛА типа "камикадзе" KYB был впервые представлен на международной выставке вооружений IDEX - 2019.