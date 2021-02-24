Войти
ТАСС

В "Калашникове" сообщили, что российский дрон-камикадзе KYB завершит испытания в 2021 году

511
0
0
Беспилотник-камикадзе KYB, произведенный концерном "Калашников", на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
Беспилотник-камикадзе KYB, произведенный концерном "Калашников", на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

В компании также рассказали, что на стадии разработки находится экспортно-ориентированная модификация БЛА, получившая обозначение KYB-Э

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания боевого беспилотного летательного аппарата (БЛА) KYB разработки ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") завершатся в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в ходе международной выставки вооружений IDEX - 2021 в пресс-службе "Калашникова".

"KYB был показан в ОАЭ два года назад, за это время завершены предварительные испытания, присвоена литера O. В этом году планируется завершить государственные испытания", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в "Калашникове", на стадии разработки находится экспортно-ориентированная модификация БЛА, получившая обозначение KYB-Э. "Эта работу также планируется завершить в этом году", - сообщили в пресс-службе.

К новому ударному БЛА уже проявляют интерес на мировом рынке вооружений. "Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно", - отметили в "Калашникове".

Боевой БЛА типа "камикадзе" KYB был впервые представлен на международной выставке вооружений IDEX - 2019.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Беспилотные системы
Ростех
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.11.2020
"Калашников" разрабатывает новые дроны-камикадзе
04.07.2019
"Калашников" завершил испытания ударного беспилотника-камикадзе "ZALA Ланцет"
19.02.2019
IDEX 2019 говорит по-русски
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
24.02.2015
"Калашников" начнет выпускать разведывательные беспилотники и катера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира