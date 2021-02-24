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«Армату» связали с «армейским интернетом»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший основной боевой российский танк Т-14 «Армата» встроен в сетецентрическую систему управления боем ЕСУ ТЗ (единая система управления тактического звена).

Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Госкорпорацию Ростех).

«Танки Т-90М и Т-14 «Армата» оснащены аппаратурой ЕСУ ТЗ. Эта система связывает «армейским Интернетом» все объекты, оснащенные комплексом взаимодействия», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, рассматривается вопрос встраивания уже имеющихся в строю модернизированных танков, в частности, Т-72Б3М и Т-80БВМ в контур ЕСУ ТЗ.

«Вопрос оснащения танков Т-72Б3М и Т-80БВМ, в том числе, находящихся в эксплуатации, аппаратурой ЕСУ ТЗ находится в стадии проработки», — проинформировали в концерне.

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Россия
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Армата
Т-72
Т-72Б
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