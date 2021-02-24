Наше супероружие назвали «Гремлином»

Гиперзвуковая авиационная ракета под кодовым обозначением «Гремлин» взлетит через два года: испытания намечены на 2023-й.

В некоторых документах изделие называется ГЗУР - гиперзвуковая управляемая ракета. По своим габаритам «Гремлин» будет меньше, чем ранее принятая на вооружение Х-47М2 «Кинжал». Благодаря небольшим размерам ГЗУР можно будет применять не только с борта тяжелых бомбардировщиков и перехватчиков МиГ-31.

Ее носителями могут стать дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М, а также истребители Су-57, Су-30СМ и Су-35.

Фактически российские ВВС получат супероружие. Ведь, как считают эксперты, отразить удар такого комплекса современными средствами ПВО практически невозможно, говорят «Известия».