Войти
Военно-промышленный курьер

Наше супероружие назвали «Гремлином»

903
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Гиперзвуковая авиационная ракета под кодовым обозначением «Гремлин» взлетит через два года: испытания намечены на 2023-й.

В некоторых документах изделие называется ГЗУР - гиперзвуковая управляемая ракета. По своим габаритам «Гремлин» будет меньше, чем ранее принятая на вооружение Х-47М2 «Кинжал». Благодаря небольшим размерам ГЗУР можно будет применять не только с борта тяжелых бомбардировщиков и перехватчиков МиГ-31.

Ее носителями могут стать дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М, а также истребители Су-57, Су-30СМ и Су-35. 

Фактически российские ВВС получат супероружие. Ведь, как считают эксперты, отразить удар такого комплекса современными средствами ПВО практически невозможно, говорят «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Ту-22М
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
11.01.2021
Облачные перспективы: что ждет военную авиацию России
21.08.2020
На экспозиции форума "Армия-2020" покажут все современные боевые самолёты, включая МиГ-31К "Кинжал"
05.05.2020
В Москве прошла тренировка авиационного парада в честь 75-летия Победы
08.04.2020
На параде Победы покажут четыре "Кинжала"
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира