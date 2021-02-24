В Абу-Даби открылся крупнейший в мире «оружейный базар»

До 25 февраля Абу-Даби стал крупнейшим в мире оружейным «базаром». Вчера, 21 февраля, в столице ОАЭ начала работу международная выставка вооружений IDEX, которая проходит параллельно с военно-морской выставкой NAVDEX и Международной конференцией по обороне.

«Ожидается, что в выставках 2021 года примут участие более 900 компаний из 59 стран. IDEX и NAVDEX посетят более 70 000 человек в течение пяти дней в дополнение к 110 международным делегациям, которые подтвердили своё присутствие», — сообщила пресс-служба организаторов выставки.

Промо-ролик выставки IDEX

IDEX стал первым значимым международным событием на рынке вооружений с начала пандемии COVID-19. Кроме того, IDEX 2021 стал первой выставкой, в которой приняли участие израильские компании после потепления отношений с рядом арабских стран — в сентябре прошлого года ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашение об установлении дипломатических отношений. Помимо Израиля, впервые на IDEX представлены компании из Северной Македонии, Азербайджана, Люксембурга и Португалии.

Сюжет телеканала «Звезда» о российских экспонатах на IDEX