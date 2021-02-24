В России ответили на обвинения в «климатической атаке» на США

Россия ответила на подозрения ЦРУ в причастности к морозам в Техасе
Россия не устраивала в США аномальные морозы с помощью «климатического оружия», заявили в Совете по внешней и оборонной политике. Ранее стало известно, что на фоне сильнейших морозов и бытового коллапса в Америке специалисты ЦРУ пытались узнать, могли ли «враждебные государства» устроить снежную бурю и аномальные холода.
Человек не может изменять и контролировать климат, поэтому Россия не имеет отношения к аномальным морозам в США. Об этом в ответ на подозрения Центрального разведывательного управления (ЦРУ) заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, передает сайт kp.ru.
Лосев напомнил, что один средний ураган обладает мощностью 250 мегатонн тротилового эквивалента.
Ранее издание Daily Mail сообщило со ссылкой на профессора Алана Робока из Университета Ратгерса в Нью-Джерси, что ЦРУ интересовалось, могут ли «враждебные государства» вызывать морозы, снежные бури и другие погодные катаклизмы.
Российский специалист добавил, что резкое аномальное похолодание в России, Европе и Америке этой зимой объясняется эффектом Ла-Нинья. Осенью прошлого года восточные пассаты отогнали теплую воду от побережья Чили и Перу к Австралии и Индонезии. Вместо нее из пучин океана поднялась очень холодная вода. Из-за огромного «холодного клина» воды в Тихом океане началось понижение температуры во всем мире, добавил Лосев.
США крайне обеспокоены чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Техасе и ряде других штатов на фоне аномальных заморозков - до -18°C. Многие города остались без электричества и воды, погибли более 30 человек.
Климатическое оружие привлекает внимание СМИ уже не в первый раз. В августе 2020 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в издании «Военно-промышленный курьер» об американской системе HAARP.
Данному оружию приписывают возможность менять климат в отдельных регионах. Ученый рассказал, что изначально HAARP создавался как комплекс противоракетной обороны. Принцип его действия заключается в мощном СВЧ-излучении, позволяющем вывести из строя боеголовку или самолет, находящиеся в зоне высокой напряженности электромагнитного поля.
При испытаниях было выявлено, что излучатель способен влиять на геофизику планеты и на погоду над большими ее регионами. По словам Сивкова, это объясняется связью между ионосферой и тропосферой.
Когда методы прогнозирования будут выработаны, HAARP превратится в мощное геофизическое и климатическое оружие, способное вызвать погодные катаклизмы, предостерег эксперт.
Стоит добавить, что прошлую, аномально теплую и бесснежную зиму в Госдуме связали с применением американского климатического оружия. Такое предположение сделал депутат Госдумы Алексей Журавлев.
«Эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются», - добавил Журавлев. Он также напомнил США, что, если они применяют это оружие против России, то должны помнить, что используют его и против всего мира. «Но мы из-за этого пострадаем больше всего», - заключил он.
Многие ученые сомневаются в реальности существования климатического оружия; некоторые полагают, что это миф, созданный для отвлечения внимания от промышленных выбросов и других факторов, негативно влияющих на климат.
Петр Николаев