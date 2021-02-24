"Калашников" работает над новым ленточным пулеметом для Минобороны

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" рассчитывает начать серийное производство нового ленточного пулемета РПЛ-20 после его принятия на вооружение и апробации в войсках, сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

"На данный момент РПЛ-20 находится на этапе технического проекта. Питание пулемета РПЛ-20 будет исключительно ленточным, использование магазинов не предусмотрено техническим заданием. Есть директивные сроки завершения ОКР, которые не подлежат разглашению", - сказал он на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

"Серийное производство пулемета будет развернуто после принятия РПЛ-20 на вооружение, после успешной опытной эксплуатации", - сообщил Тарасов.

По его словам, РПЛ-20 стал развитием проекта по созданию легкого ручного пулемета РПК-16.

"Партия пулеметов была поставлена Минобороны России для опытно-войсковой эксплуатации, в рамках которой пулемет прошел апробацию, в том числе в боевых условиях в Сирии. Опытная эксплуатация помогла заказчику уточнить требования к современному легкому пулемету, в результате чего появилось тактико-техническое задание на разработку пулемета РПЛ-20", - сказал Тарасов.