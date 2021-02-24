Опубликовано видео ударов беспилотника "Орион" по террористам в Сирии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" показал видео боевых полетов беспилотника "Орион" в Сирии, во время которых было выполнено 17 ударов по террористам.

На кадрах видно, как происходит уничтожение нескольких объектов боевиков, в том числе в ночных условиях, когда "Орион" применяет для поиска цели тепловизионный канал своей оптико-локационной системы.

На борт беспилотника, в соответствии с традицией военной авиации, нанесли звезды, демонстрирующие число совершенных боевых вылетов. Каждая звезда дополнительно содержит букву "Р", "Б" или "П": "Р" означает разведывательный полет, "Б" — вылет с нанесением ударов по наземным целям и "П" — полет, предположительно, на поиск или подсветку целей.

"Орион" разрабатывают с 2011 года по заказу Министерства обороны. Беспилотник, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец", относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета.

Он может находиться в полете до суток. Максимальная взлетная масса машины — 1100 килограммов, боевая нагрузка — до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.