В концерне "Калашников" рассказали о госиспытаниях боеприпасов KYB

АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Государственные испытания российских барражирующих боеприпасов KYB планируется завершить в этом году, ведутся работы над экспортным вариантом дронов, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" в ходе оружейной выставки IDEX-2021.

Барражирующий боеприпас KYB, также известный как дрон-камикадзе, был впервые показан на выставке IDEX в 2019 году. Как отметили в пресс-службе, за прошедшие два года были завершены предварительные испытания беспилотника, аппарату присвоена литера "O" (разрешает изготовление опытной партии изделий).

"В этом году планируется завершить государственные испытания", - сообщили в "Калашникове".

В концерне также сообщили, что "параллельно идет работа над экспортным вариантом KYB-Э, которую также планируется завершить в этом году". "Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно", - добавили в пресс-службе компании.

Максимальная скорость KYB составляет 130 километров в час, продолжительность полета — 30 минут, масса боевой части — до 3 килограмм. Габариты боеприпаса составляют 121 сантиметр на 95 сантиметров, ширина корпуса — 16,5 сантиметра.