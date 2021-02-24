Войти
РИА Новости

"Калашников" представил новый беспилотник-конвертоплан

625
0
0
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний "Калашников") представила на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке IDEX-2021 новый российский беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL, который может применяться для мониторинга, а также в рамках спасательных операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова".

"Новый беспилотный комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для классического запуска аппарата с катапульты, во втором случае крыло беспилотника оборудовано дополнительными штангами с четырьмя горизонтально расположенными пропеллерами, что позволяет ZALA VTOL выполнять вертикальные взлет и посадку и делает его гибридом самолета и вертолета", - сообщили в пресс-службе кампании.

При необходимости конвертация самолетного беспилотника в гибрид за счет смены крыла выполняется в течение нескольких минут, отметили в "Калашникове".

В группе компаний уточнили, что новый беспилотный комплекс может быть использован для воздушного мониторинга, например, в интересах топливно-энергетического комплекса, а также в ходе поисково-спасательных операций.

Аппарат оснащается бортовым компьютером с элементами искусственного интеллекта, позволяющим обрабатывать полученные беспилотником фото- и видеоданные, результаты съемки в инфракрасном диапазоне и другие параметры еще до завершения полета. Для аппарата доступны сменные головные части с различными полезными нагрузками, включающими фото- и видеокамеры, тепловизоры, комбинированные телетепловизионные системы, газоанализаторы и дозиметры, лазерный целеуказатель и т. д. Беспилотник имеет автомат сопровождения движущихся объектов мониторинга или поиска.

В традиционном самолетном варианте ZALA VTOL имеет продолжительность полета 4 часа, после чего приземляется на парашюте. Мягкая посадка беспилотника обеспечивается подушкой, надуваемой под фюзеляжем. В версии с дополнительными двигателями ZALA VTOL способен взлетать и садиться вертикально в полностью автоматическом режиме, что позволяет эффективно применять аппарат в условиях городской застройки, в горной и труднодоступной местности, однако время его полета сокращается до 2 часов.

Размах крыла ZALA VTOL составляет 2,85 метра, максимальный взлетный вес - 10,5 килограмма, скорость полета - до 110 километров в час. Основной движитель аппарата, обеспечивающий горизонтальный полет, - толкающий винт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Беспилотные системы
Проекты
AI
БПЛА
ИТ
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
25.02.2019
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
15.03.2017
Алексей Криворучко: "Калашников" создаст 20-тонного разведывательно-ударного робота
17.06.2015
Перетягивание платформы
07.07.2011
Глобальная гонка за возможностям американских беспилотников ("The Washington Post", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира