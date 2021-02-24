"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Государственные испытания беспилотника "КУБ-БЛА" планируется завершить в этом году, разрабатывается его экспортная версия, сообщил генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"Концерн показывал KYB в ОАЭ 2 года назад. За это время завершены предварительные испытания, присвоена литера "O". В этом году планируется завершить государственные испытания", - сказал он на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

"Параллельно идет работа над экспортным вариантом KYB-Э, которую также планируется завершить в этом году. Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно", - сообщил он.

Ударные беспилотники концерна "Калашников" прошли испытания в ходе боевых действий в Сирии, сообщил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

В 2019 году "Калашников" представил "дроны-камикадзе" "КУБ-БЛА" и "Ланцет", разработанные его дочерней компанией ZALA Aero. Такие беспилотники также называют "барражирующими боеприпасами" - по сути, это снаряд, который совершает продолжительный управляемый полет над полем боя и взрывается, достигнув цели.

"КУБ-БЛА" предназначен для поражения удаленных наземных целей. Беспилотник с полезной нагрузкой порядка 3 кг способен лететь до 30 минут со скоростью 80-130 км/ч, доставляя заряд к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности.

Дрон "Ланцет" представлен в двух версиях. "Ланцет-1" массой 5 кг может нести 1 кг полезной нагрузки и способен поражать цели в радиусе до 40 км. Его усовершенствованный вариант "Ланцет-3" может нести 3 кг полезной нагрузки при общей массе 12 кг. По данным разработчика, это "интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее".