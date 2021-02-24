Споры плесени оказались способны пережить полет на Марс

Споры черной плесени и некоторых бактерий могут пережить взлет космического корабля и путешествие на Марс, выяснили астробиологи. Вследствие этого такие споры становятся опасны для космонавтов, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology.

Чтобы воссоздать условия поверхности «красной планеты», ученые запустили бактерии и грибки на высоту в 38 километров над землей на воздушном шаре. Образцы поместили в специальный контейнер, в котором воспроизводятся марсианские температура, давление, состав атмосферы и почвы.

Так, из всех отправленных в стратосферу бактерий наихудший результат показали бактерии-экстремофилы из родов Buttiauxella, которые были практически полностью стерилизованы. При этом значительная часть остальных образцов пережила полет. Лучше всего это удалось спорам черной плесени, которые вызывают в легких человека опасные инфекции.

Согласно подсчетам ученых, плесень может прожить на поверхности Марса до пяти часов. Такие данные ставят под угрозу безопасность будущих экспедиций на Марс, считают исследователи.

Ранее немецкие ученые нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в марсианской атмосфере. По словам исследователей, на основе цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые будут жить на поверхности Марса.

Вера Павлова