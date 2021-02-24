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РИА Новости

"Это уже другая война": что началось в Сирии

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Авиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Дерзкие вылазки, засады на армейские конвои, минирование дорог и тайная поддержка стран Запада — российские военные сообщают, что в южных регионах Сирии резко усилилась активность незаконных вооруженных формирований. Наиболее открыто боевики ИГ* действуют в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС России оказывают сирийской армии прямую поддержку для нейтрализации этой угрозы, однако говорить о полной победе над терроризмом на Ближнем Востоке пока не приходится.

Под американским "зонтиком"

У боевиков ИГ* в Сирии уже не осталось крупных городов, где они могли бы отдохнуть, залечить раны и перегруппироваться. Бывшую столицу псевдохалифата Ракку сирийская армия взяла еще в октябре 2019-го. С тех пор "Исламское государство"* мало себя проявляло, и официальный Дамаск с командованием российской группировки сосредоточились на провинции Идлиб — там еще действуют отряды, подконтрольные главным образом Турции. ИГ*, как считалось, в Сирии проиграло и перенацелилось на страны Африки. Однако, как выяснилось, это не совсем так. Террористы активизировались в безлюдных районах на юге Сирии.

Флаг террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в Багузе, Сирия

Источник изображения: © AP Photo / Maya Alleruzzo

"Одной из вероятных причин, по которой боевикам удается скрытно перемещаться в пустынной местности, является возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненных им бандформирований из бывшей "Свободной сирийской армии", — сообщили журналистам представители группировки Вооруженных сил России.

Эт-Танф — это военная база США в провинции Хомс, расположенная к северо-западу от одноименного пограничного пропускного пункта. Американские спецслужбы открыли ее весной 2017-го для тренировки представителей так называемой умеренной оппозиции. Там постоянно находятся около 600 военных инструкторов из США, Великобритании и Иордании. Они обучают боевиков тактике общевойскового боя, стрельбе, снайперскому и диверсионному делу.

Район возле базы контролируют американские беспилотники, организована сложная система ПВО. От наземных атак объект защищен тяжелой техникой, в том числе реактивными системами залпового огня HIMARS. Неудивительно, что боевики ИГ* чувствуют себя вблизи Эт-Танф в безопасности — Сирийская арабская армия не рискует проводить здесь боевые операции, опасаясь прямого столкновения с военнослужащими США.

Контроль над нефтью

Судя по информации Минобороны, западные "партнеры" продолжают в Сирии свою игру. Как сообщил российский посол Александр Ефимов, "американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям".

Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии

Источник изображения: © AP Photo

"Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано. Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах, — сказал Ефимов. — Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а американские войска на сирийской земле в этом смысле — один из главных инструментов Вашингтона, о чем сами американцы неоднократно говорили".

Бывший президент США Дональд Трамп прямо заявлял, что цель американского военного вмешательства в Сирии — не борьба с мировым терроризмом, а месторождения нефти. Основные находятся на территориях, контролируемых поддерживаемым Вашингтоном арабо-курдским альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС).

Успешный удар

Российские военные адекватно реагируют на действия боевиков на юге Сирии, причем особое внимание уделяют выявлению и уничтожению инфраструктуры для ведения партизанской войны и терактов.

"В пустынной местности на востоке провинции Хомс был обнаружен крупный схрон, используемый боевиками ИГИЛ* для ведения террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, — говорится в официальном сообщении Минобороны. — В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, выполнявшие, судя по всему, функцию охранения".

По информации оборонного ведомства, в тайнике были 36 автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 килограммов взрывчатых веществ и свыше 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также боевики припрятали около 45 килограммов медикаментов, часть которых также из-за рубежа, и почти полтонны продуктов питания.

Склад оружия и боеприпасов боевиков, обнаруженный сирийскими военными. 20 апреля 2018

Источник изображения: © Фото : SANA

Сирийские и российские военнослужащие регулярно находят арсеналы и склады боевиков во многих провинциях страны, особенно там, где долго хозяйничали террористы. Помогают местные жители. Так, в декабре в провинции Дераа обнаружили десять тайников с оружием и боеприпасами, а в мухафазе Идлиб — подземный штаб боевиков со взрывчаткой. Схроны уничтожили.

Новые провокации

Активизировавшиеся боевики готовят новые провокации против официального Дамаска. Александр Лаврентьев сообщил, что Россия располагает информацией о планирующихся терактах с отравляющими химическими веществами. По его словам, в провинции Идлиб заметили представителей организации "Белые каски", которых ранее обвиняли в инсценировках применения боевой "химии" Дамаском против мирного населения.

"Мы выступаем с предостережением для всех тех, кто стоит за этими провокациями с химоружием, за подготовкой этих варварских атак, — подчеркнул посол. — Инсценировки здесь не помогут, все причастные лица будут потом выявлены и подвергнутся суду, ответственности и наказанию. Но дело в том, что такие попытки чудовищны еще и потому, что могут ввергнуть страну в очередной виток противостояния в случае, если со стороны Запада будут предприняты какие-то карательные действия против Дамаска".

Напомним: США отказались от участия во встрече "астанинского формата" в Сочи. По мнению российской стороны, американцы сейчас заняты внутренними делами и еще не определились с линией поведения на сирийском направлении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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