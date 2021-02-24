Совместные действия вертолетов Ми-17 и Apache показали на видео

Индийские многоцелевые вертолеты Ми-17 российского производства и закупленные в США ударные AH-64E Apache Guardian регулярно привлекают для выполнения совместных задач.

Another instance of American equipment working in tandem Russian one - Apaches covering heliborne operation by Mi-17s. https://t.co/KFwAqDSkFD — VatsRohit (@KesariDhwaj) February 21, 2021

На недавних учениях имеющие вооружение винтокрылые машины прикрывали те, что выполняли высадку десанта. Эпизод их совместного применения показали на видео.

Действиям экипажей сильно мешало поднявшееся большое облако пыли, но все обошлось без каких-либо инцидентов.

Индия традиционно является крупнейшим покупателем вертолетов семейства Ми-8/Ми-17. Известно, что поставки "восьмерок" начались еще в 1971 году, а "семнадцатых" - в середине 80-х, и только они в настоящее время продолжают эксплуатироваться.

Российская техника хорошо зарекомендовали себя в различных условиях, в том числе боевых. С ее помощью возможна переброска грузов и личного состава в самые труднодоступные районы.

При необходимости вертолеты могут использовать управляемые и неуправляемые ракеты различных типов, а также бомбы, подвесные пушечные контейнеры.

Что же касается AH-64E, то их закуплено около двух десятков. На военном параде 26 января, когда отмечался День Республики, они совершили совместный с Ми-35 пролет над улицами индийской столицы - Нью Дели.

Эксплуатация Apache Guardian не проходит без проблем, в минувшем году сообщалось об аварийной посадке одного из них.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев