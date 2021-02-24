Марсоход NASA Perseverance передал цветные фото с Марса

Космическое агентство NASA опубликовало на официальной странице в Twitter первые цветные снимки, сделанные аппаратом Perseverance. На них видно, как марсоход приближается к поверхности планеты и приземляется на нее.

18 февраля в 15:55 по восточному времени американский планетоход Perseverance приземлился на поверхность Марса, и начал передавать цветные снимки на Землю. На одной из фотографий, которыми поделилось NASA, марсоход показал завещающий этап посадки. Камера на спускаемой ступени космического корабля запечатлела перспективу. В предыдущих миссиях это сделать не удавалось.

На других цветных фото с Марса показа марсианский пейзаж и грунт — под гусеницей марсохода. На земле на снимках четко видны отверстия. В зависимости от пород у них может быть разное происхождение. «Если эти отверстия вулканического происхождения, то они могут быть крошечными сосудами, оставшимися от вырвавшихся газов, называемых “пузырьками”. Если это осадочные породы, то отверстия могут свидетельствовать о том, что, их сформировала жидкость», — объяснила Кэти Морган, заместитель научного сотрудника проекта миссии.

Одно из цветных фото с Марса Источник изображения: NASA/JPL

На грунте есть небольшие отверстия Источник изображения: NASA/JPL

Еще один снимок, опубликованный NASA в пятницу, сделал орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter — геологический спутник, вращающийся вокруг Марса. На нем видно, как Perseverance спускается на планету под парашютом.

«Марсоход отлично справляется с работой», — отметила Полин Хванг, менеджер стратегической миссии марсохода. В эти выходные аппарат пройдет несколько проверок, чтобы убедиться, что все работает правильно. За это время камеры смогут сделать больше цветных фото с Марса. В том числе панорамы и «селфи» Perseverance.

Снимок с орбитального аппарата Источник изображения: NASA/JPL

Затем марсоход проведет два года, исследуя кратер и дельту в поисках свидетельств древней жизни, которая, возможно, существовала, когда Марс был более обитаемым местом. Perseverance будет изучать породы на дне кратера, чтобы определить, являются ли они вулканическим базальтом или осадочными породами. А также проверит наличие минерала оливина.

Адам Штельцнер, главный инженер Perseverance, сравнил полученные изображений с культовыми первыми снимками, сделанными на Луне в 60-х годах, и первым изображением Сатурна, которое «воплотило в жизнь освоение космоса».