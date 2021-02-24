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EDA объединит беспилотные транспортные средства в интеллектуальный рой

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EDA объединит беспилотные транспортные средства в интеллектуальный рой
EDA объединит беспилотные транспортные средства в интеллектуальный рой.
Источник изображения: invoen.ru

Европейское оборонное агентство (EDA) запустило проект по разработке роя автономных вездеходов ARTUS (Autonomous Rough-terrain Transport UGV Swarm) стартовым мероприятием. Наземные беспилотные транспортные средства военного назначения предполагается объединить с помощью искусственного интеллекта

В первую очередь в концепции технической осуществимости предусматривается определить возможности поддержки пехотного взвода в бою небольшим роем интеллектуальных и автономно действующих беспилотных наземных транспортных средств (UGV). Рой поддержки предназначен для значительного повышения боевой эффективности пехоты за счет сопровождения и поддержки штатного вооружения в условиях бездорожья, включая густые леса или наклонные участки местности.

Рой должен автономно реагировать на неожиданные события, такие как потеря части своих членов. В целом требуется повысить мобильность и маневренность подразделения, а также общий уровень защищенности войск. Возможности концепции должны подтверждаться демонстратором.

Проводящий исследование консорциум возглавляет «Общество Фраунхофера по содействию прикладным исследованиям» (Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V., Германия). В него также вошли недавно учрежденная научно-исследовательская организация Onera (Франция), глобальный игрок в области оборонных систем компания Diehl Defense (Германия) и среднее инновационное предприятие СharismaTec (Австрия). Проект, финансируемый ЕС рассчитан на 24 месяца. Объем инвестиций пока составил 1,54 млн. евро.

По материалам ресурса esut.de

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Австрия
Германия
Франция
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