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ТАСС

"Калашников" планирует начать поставки новейшего пистолета-пулемета ППК-20 в 2021 году

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Витязь-СН
ПП-19-01 Витязь-СН на Интерполитех 2013.
Источник изображения: http://vitalykuzmin.net/

Оружие создано на базе пистолета-пулемета "Витязь-СН"

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Поставки новейшего 9-мм пистолета-пулемета ППК-20, разработанного группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), должны начаться в 2021 году. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX-2021 сообщил генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.

"Поставок ППК-20 пока еще не было, планируются в 2021 году", - проинформировал Тарасов.

Новейший пистолет-пулемет ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета "Витязь-СН". "Отличия от "Витязя" - переработанный ударно-спусковой механизм, более современный приклад, глушитель, новый переключатель", - добавил Тарасов.

По словам главы "Калашникова", ППК-20 прошел государственные испытания в 2020 году.

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