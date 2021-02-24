Танки Т-14 "Армата" и Т-90М встроены в сетецентрическую систему управления боем

Эта система связывает "армейским интернетом" все объекты, оснащенные комплексом взаимодействия

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Новейший основной боевой танк Т-14 "Армата" встроен в сетецентрическую систему управления боем ЕСУ ТЗ (единая система управления тактического звена). Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Госкорпорацию Ростех).

"Танки Т-90М и Т-14 "Армата" оснащены аппаратурой ЕСУ ТЗ. Эта система связывает "армейским интернетом" все объекты, оснащенные комплексом взаимодействия", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, рассматривается вопрос встраивания уже имеющихся в строю модернизированных танков, в частности, Т-72Б3М и Т-80БВМ в контур ЕСУ ТЗ. "Вопрос оснащения танков Т-72Б3М и Т-80БВМ, в том числе, находящихся в эксплуатации, аппаратурой ЕСУ ТЗ находится в стадии проработки", - проинформировали в концерне.

Т-14 "Армата", Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М являются наиболее современными танками на вооружении российской армии.

Система ЕСУ ТЗ разработана воронежским концерном "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех). Она представляет собой единую систему управления боем, которая включает в себя 11 подсистем, управляющих в том числе системами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи, в том числе радиорелейная, тропосферная, цифровая. EСУ ТЗ обеспечивает связь с беспилотниками и другими средствами разведки, онлайн-взаимодействие разных видов и родов войск на поле боя.