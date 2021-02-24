"Калашников" ожидает принятия на вооружение нового пистолета-пулемета ППК-20 после апробации в войсках

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Новый российский пистолет-пулемет ППК-20 начнет испытываться в войсках в этом году, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"Концерн "Калашников" ожидает принятие ППК-20 на вооружение после апробации в войсках, начало которой запланировано на 2021 год", - сказал он.

"Мы рассчитываем, что это оружие найдет свое место в системе вооружения отдельных категорий военнослужащих министерства обороны России. В производственной линейке концерна планируется заменить "Витязь-СН" на ППК-20", - отметил Тарасов.

В июле 2020 года "Калашников" сообщил о завершении госиспытаний ППК-2 в рамках ОКР "Витязь-МО".

Сообщалось, что за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". На этапе разработки были учтены замечания, выявленные при серийном изготовлении изделия и приведены в соответствие с требованиями тактико-технического задания конструкция и состав изделия.

"В пистолете-пулемете Калашникова существенно улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы", - сообщала пресс-служба "Калашникова".