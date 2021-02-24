Российская артиллерия получит системы с элементами искусственного интеллекта

Наводить и запускать ракеты реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" можно, не выходя из кабины боевой машины.

Это позволит существенно сократить время управления огневыми средствами и исключить ошибки операторов

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Автоматизированная система управления огнем наведения (АСУНО) для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) разрабатывается в России. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX-2021 сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"В настоящее время ведется создание АСУНО с новыми принципами управления, с элементами искусственного интеллекта, с реализацией интуитивно понятного интерфейса и системы поддержки принятия решения, что позволит существенно сократить время управления огневыми средствами и исключить ошибки операторов", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в холдинге, также реализовывается новая структура построения АСУНО, выполненная на принципах смешанной магистрально-радиальной структуры. "Это позволит гибко наращивать и реконфигурировать создаваемые АСУНО для других систем", - добавили в пресс-службе.

В "Высокоточных комплексах" отметили, что ВНИИ "Сигнал" за последние годы разработал ряд средств по автоматизации управления огнем артиллерии. Системой управления АСУНО оснащаются новейшие российские артиллерийские системы, в том числе самоходные артиллерийские установки "Мста-СМ" и РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

Ранее директор "Сигнала" Владимир Пименов сообщил, что Минобороны закупило новейший планшетный компьютер "Планшет-А", предназначенный для управления огнем артиллерии.