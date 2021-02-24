Войти
Lenta.ru

В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия

751
1
0
Источник изображения: Фото: Brendan McDermid / Reuters

Россия не причастна к аномальным морозам в США, поскольку человечество не владеет инструментами, способными изменять и контролировать климат. Так на подозрения ЦРУ отреагировал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, сообщает «Комсомольская правда».

16 февраля профессор Алан Робок из Университета Ратгерса в Нью-Джерси сообщил, что к нему обратились за консультацией аналитики ЦРУ. По данным Daily Mail, их интересовало, могут ли «враждебные» государства вызывать морозы, снежные бури и наводнения. Также они спросили, узнают ли другие страны, «если США будут контролировать чей-то климат».

Лосев напомнил, что один средний ураган имеет мощность, сопоставимую с 250 мегатоннами тротилового эквивалента. «А для перемещения миллиардов тонн воздушных и океанических масс необходимо энергии больше, чем весь ядерный боезапас России и чем вся тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая нашими электростанциями», — указал он.

По словам специалиста, резкое похолодание в России, Америке и Европе этой зимой во многом вызвано эффектом Ла-Нинья. Так, осенью 2020 года восточные пассаты отогнали теплую воду от побережья Латинской Америки — Чили и Перу — в сторону Австралии и Индонезии, и из океанских глубин поднялась очень холодная вода. «Огромное пространство Тихого океана клином, до Индонезии, стало холодным. Началось понижение температуры во всем мире», — пояснил Лосев.

В Техасе, а также нескольких других штатах США в середине февраля были зафиксированы аномальные заморозки. Температура опускалась до минус 18 градусов по Цельсию. В результате во многих населенных пунктах была прервана подача электроэнергии.


Кира Александрова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индонезия
Перу
Россия
США
Чили
Проекты
2020-й год
Изменение климата
Ядерный щит
Похожие новости
24.02.2021
В России ответили на обвинения в «климатической атаке» на США
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
27.02.2013
Тенденции становятся реальностью
1 комментарий
№1
24.02.2021 20:56
В РФ нет таких технологий , единственный обьект, который был при СССР не обладал большой мощностью и в 90_е был демонтирован. А вот в США имеется мощная станция HAARP, которая может  менять погоду
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира