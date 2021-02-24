Санкэй (Япония): Россия разворачивает на Курилах новейшие системы РЭБ. Они у нее сильнейшие в мире

Япония снова в тревоге. На этот раз из-за того, что Россия разворачивает на Курильских островах новейшие системы РЭБ. Они у России одни из самых сильных в мире и позволяют существенно увеличить точность и мощь артиллерийской и ракетной стрельбы. «С Россией нельзя мямлить!» - восклицают японские читатели.

По данным из министерства обороны Японии, Россия в последнее время развернула на "северных островах" свои новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Москва активно развивает свой потенциал электронной и электромагнитной войны. Он у нее один из сильнейших в мире. Его эффективность со всей полнотой доказали события 2014 года, когда при вторжении в Крым российские войска полностью подавили электронными средствами украинские вооруженные силы.

Сейчас, когда японско-российские мирные переговоры застопорились, Россия принялась активно наращивать свой военно-технический потенциал на "северных территориях". Стало известно, что расквартированную на островах Итуруп и Кунашир 18-ю артиллерийско-пулеметную дивизию поступили на вооружение новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер - 3" и базовые разведывательные БЛА "Орлан -10". Кроме того, на дежурство заступили несколько машин РЭБ, а также 3 единицы беспилотных самодвижущихся разведывательных мини-транспортеров на гусеничном ходу. На Кунашире и Итурупе они появились впервые, хотя на других островах Курильской гряды начали развертываться еще начиная с 2017 года.

Разведывательные беспилотные транспортеры способны выдвигаться на передний край обороны и эффективно перехватывать каналы связи противника, в том числе и работу мобильных телефонов его военнослужащих. Эта информация направляется роботами на передвижной командный пункт, который может определять точки излучения вражеских аппаратов в сетях GSM, выделять среди них абонентские точки (мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи), наносить их местоположения на цифровую карту, привязывать их к географическим координатам и немедленно передавать данных о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.

Таким образом значительно повышается точность и эффективность (в том числе и ответной) артиллерийских комплексов.

Такого ноу-хау, моментально связывающего элементы работы РЭБ непосредственно с действиями артиллерийских и других воинских подразделений, нет пока даже в армии США. Способностью улавливать микро-излучения мобильных телефонов и мгновенно осуществлять по ним целеуказание обладают на данном этапе только российские вооруженные силы.

По имеющимся данным, Россия использовала описанные выше системы РЭБ при вторжении на Украину, а теперь активно задействует их в Сирии. В ходе операции в Крыму российские войска массово подавляли мобильную связь украинской армии и успешно "обрушили" на нее шквал ложных сообщений в GSM-диапазонах, вызвав хаос управления в украинских войсках.

Правда, в то время на Украине использовались системы сотовой связи G2, которые существовали в Японии в 1990-х годах. Ввод новых систем мобильной связи G4 и G5 существенно повысил ее защищенность. Однако, по некоторым данным, в российской армии разработаны уже устройства и схемы, позволяющие "прорывать" системы защиты даже новых продвинутых мобильных сетей.

Комментарии японских читателей

tim

Ну что, Россия теперь наш главный противник! Они уже готовятся к точечному истреблению наших военных!

mat

Почему не протестуют Министерство иностранных дел и Министерство обороны? Та система, о которой идет речь, использовалась в свое время на Украине. С БПЛА в радиусе 100 км она может подавлять электронные системы боевых самолетов. Если еще при нерешенной судьбе "северных территорий" она на них развертывается, то целесообразно спросить у российской стороны: "Вы что, готовитесь к войне?".

Почему мы так мягкотелы по отношению к России? Поэтому они и размещают на островах ракеты, которые могут покрыть половину Хоккайдо!

fvk

Бывший Советский Союз, а теперь Россия - это экзистенциальные угрозы для народа Хоккайдо! Нельзя России позволять усиливаться на "северных территориях"!

Россия и Китай дружат за нашей спиной. Китай может совершить агрессию против Тайваня и островов Сенкаку.

В этом случае в японском правительстве, не имеющем опыта управления во время войны, и в японских силах самообороны, не имеющих никакого боевого опыта, возникнет хаос!

Надо лишать Россию и Китай право вето в Совбезе ООН!

346

Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко "оттяпает" у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока!

Мы должны обладать мощными щитом и мечом!

gsk

Охолоните немного! А то дождетесь, что русские разместят на "северных островах" еще и ядерные ракеты!

Нам нужно больше давить на Россию по линии прав человека. Например, настаивая в международных организациях на необходимости демократизации в Сирии. А под предлогом несоблюдения в России прав человека перестать покупать у нее нефть и газ. Надавить на Россию - это так просто!

kft

Все мало-мальски здравомыслящие люди понимают, против кого Россия разворачивает новейшие системы РЭБ на "северных островах". Конечно, против нас! Думается, что и в японском правительстве должны быть такие здравомыслящие люди. Но так ли это? Уважаемые политики из правящей ЛДП, скажите, можно ли вам доверять?!

xsa

Что творят эти русские? Совершенно непонятно! Думается, что с ними было бы легче иметь дело, если бы Дальний Восток поднял бы войну за независимость! Хорошо было бы, если бы он полностью откололся от Центра! А на то место, где сидит Путин, надо направить ядерные ракеты!

yuk

Что к Китаю, что к России, что к Южной Корее испытываю гадливое чувство! Не рассматриваю их иначе, как врагов! Не хочу видеть никого из их представителей в Японии!

yakoo!japp

Так вот о чем они беспокоятся на "северных островах" с помощью своих новейших систем РЭБ! О точности стрельбы, о подавлении средств связи противника и имитации ложных сигналов! И на это тратят такие деньги! Но когда-нибудь их народ разгневается!

mog

Ну и что предпримет наше славное японское правительство? А министерство обороны? Найдутся среди толпы некомпетентных деятелей хоть несколько умных людей? Или, как обычно, кончится "холостыми выстрелами сожалений"?

ryc

Хватит нам плясать вокруг 1% от ВНП на военные расходы! Нужно быть серьезнее!

gon

Надо нам насыщать вооружениями наш Хоккайдо!

К тому же выгнать оттуда всех китайцев, которые понакупили там земли и недвижимости! От одного этого уже будет большая польза!

GAMDAM

Японии нужно обзаводиться собственным электромагнитным оружием!

aki

А как вам такой сценарий? Ведь в толще Земли под Хоккайдо сконцентрирована гигантская энергия. Вот и пусть под Курилами пройдет землетрясение. Все, что находится там на поверхности, уйдет под воду. А наш Хоккайдо соединится с "северными территориями" в одну платформу. Вот вам и решение "территориальной проблемы". Фантастика?

taro

А ведь России и самой нелегко. Со всех сторон окружена врагами. 140 миллионов населения все сосредоточены вокруг Москвы. В такой глухомани на "северных территориях" строить военные базы, развивать инфраструктуру - ужас! А вернули бы острова, и сразу дружба с Японией, экономические выгоды! Проще пареной репы!

koy

Эй, дураки из парламента и правящей партии, что теперь будет делать? Во всем уже опоздали! (смех).

ae4

"Такого ноу-хау, моментально связывающего элементы работы РЭБ непосредственно с действиями артиллерийских и других воинских подразделений нет пока даже в армии США. Способностью улавливать микро-излучения мобильных телефонов и мгновенно осуществлять по ним точное целеуказание обладают на данном этапе только российские вооруженные силы".

Что можно сказать? "Санкэй" пишет честно и точно.

Да, Россия - это не та страна, с которой можно мямлить!