Эксперт: Россия вернулась в лигу стран с собственными беспилотниками

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия вернулась в высшую лигу стран, обладающих собственными системами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), качественный шаг вперед - использование в армии РФ ударных БПЛА, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

По его словам, начало использования в армии РФ ударных беспилотников "представляет собой качественный шаг вперед в развитии обладаемого российскими Вооружёнными силами флота беспилотников и расширении его функционала".

"Возврат России в высшую лигу стран, обладающих собственными системами БЛА, демонстрируемый в наши дни, имеет корни в 2010-2011 годах, когда формировалось видение перспективной линейки беспилотных авиационных систем, формулировались технические задания для компаний промышленности, обосновывалось выделение финансирования по новым проектам", - добавил Федутинов.

Эксперт отметил, что СССР в достаточной мере обладал компетенциями в области беспилотной авиации – отечественные разработки 60-80-х годов прошлого века соответствовали уровню лидирующих мировых разработок того времени, что обеспечивало паритет с любым потенциальным противником.

"Однако далее в силу как объективных причин, так и в силу субъективных ошибок в расстановке приоритетов последовало два десятилетия, во время которых в России наблюдался застой в развитии этой тематики. Ценность старых разработок значительно девальвировалась, работы по модернизации старых систем лишь закрепляли положение вещей", - считает Федутинов.

По его словам, это объясняет, почему потребовался существенный срок и немалые финансовые затраты, чтобы вновь занять достойное место в сфере беспилотной техники. Потребовалось создать такие собственные подсистемы, как двигатели, системы связи, системы навигации и управления, системы разведки и наблюдения, вооружение и тому подобное. "Такова была неизбежная цена независимости от иностранных поставщиков, усугубленная имеющимися проблемами в отечественной промышленности", - отмечает Федутинов.

В то же время, указал эксперт, выполненный за последнее десятилетие объем работ по теме БПЛА, сформированные конструкторские коллективы и созданный научно-технический задел позволят реализовывать перспективные проекты в более сжатые сроки. "А новые проекты должны инициироваться уже сегодня, чтобы вновь не оказаться в положении догоняющих", - резюмировал Федутинов.