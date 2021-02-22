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РИА Новости

Летчик-испытатель рассказал, как атакует беспилотник "Охотник"

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57, сообщил летчик-испытатель Евгений Фролов, который управляет с земли "Охотником".

Как ранее сообщалось, "Охотник" создается в рамках концепции "верного ведомого" и должен действовать в связке с Су-57 и применять всю номенклатуру вооружения истребителя пятого поколения. При этом финальное решение о применении оружия беспилотником "Охотник" будет принимать летчик самолета-лидера.

"Там говорить ничего не надо. Просто он (Су-57) там сам определяет - кому какую цель назначить, и он ("Охотник"), соответственно, ее атакует. Причем атакует с информацией от самолета", - рассказал Фролов в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" в рамках сюжета о взаимодействии в небе "Охотника" с ведущим самолетом Су-57.

В настоящее время место наземного оператора "Охотника" оборудовано ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, выводящими различную информацию с бортовых систем и камер аппарата.

"В будущем этот аппарат будет чисто в автомате, там уже таких органов управления, скорее всего, не будет, и ручного управления, наверное, вообще не будет", - сообщил Фролов.

С-70 "Охотник" разработан в ОКБ Сухого и выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - 20 тонн. "Охотник" имеет максимальную скорость полета до 1000 километров в час и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Первый полет "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года. По данным источников РИА Новости, в рамках летных испытаний первый образец "Охотника" уже начал применять оружие: БПЛА выполнил полеты с функциональными имитаторами ракет класса "воздух – воздух", а также нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.

Как сообщил 12 февраля РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время Новосибирский авиазавод им. Чкалова ведет строительство еще трех опытных образцов беспилотника "Охотник".

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Россия
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ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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