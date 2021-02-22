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Известия.ru

National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Путь развития, который делает армию одной страны «могущественной», необязательно будет жизнеспособной для другой, полагают эксперты. На основании уникальной формулы специалисты представили топ-5 сильнейших армий в мире, пишет журнал National Interest 20 февраля.

На первое место издание поставило США. Отмечается, что Штаты обладают огромным оборонным бюджетом, обширной инфраструктурой, большой численностью войск. Потенциал армии США сочетается с мощной оборонной промышленностью, в том числе в области авиации и наличии нескольких авианосных групп, говорится в публикации.

Второе место эксперты отдали России. В материале указывается на активно возрождающийся флот. Ожидается, что в 2021 году новое поколение российских стратегических подводных лодок и субмарин с крылатыми ракетами даст стране ряд преимуществ.

Растущая сила модернизированных корветов и других малых кораблей России позволит укрепить береговую оборону. Также российская армия превосходит американскую во всех категориях наземной мощи, кроме бронетехники, считают эксперты.

На третьем месте рейтинга находится армия Китая, который продолжает делать значительные долгосрочные инвестиции во все свои военные отрасли. Пекин обладает вторым по величине военным бюджетом и крупнейшим резервов военнообязанных граждан, годных для службы. В настоящее время Китай реализует несколько амбициозных программ закупок в ближайшие десятилетия: от создания собственных авианосных ударных групп до создания парка бомбардировщиков и истребителей шестого поколения .

Несмотря на относительно небольшой оборонный бюджет и отсутствие большого количества военной продукции по сравнению с тремя ведущими мировыми державами, военный потенциал Индии проистекает из ее огромной численности и столь же впечатляющего резерва годных к службе. В связи с этим страна расположилась на четвертом месте сильнейших армий. Отмечается, что у страны большой парк танков, а также обширные силы береговой обороны и солидный резерв артиллерийских орудий.

Несмотря на то что Нью-Дели остается импортером военной техники, он недавно заложил основу для самостоятельной отечественной оборонной промышленности, заняв четвертое место рейтинга.

Замыкает топ-5 Япония. В 2020 году она впервые вытеснила Францию и заняла пятое место в рейтинге самых сильных армий в мире. Токио поддерживает сильные военно-воздушные силы и активное присутствие в отдельных категориях военно-морских сил, но глобальный рейтинг Японии ухудшается из-за относительной нехватки наземных сил.

Как издание сообщило в декабре, между Россией и НАТО установились настолько напряженные отношения, что любое неверно истолкованное происшествие может привести стороны в состояние «случайной войны». Авторы указали, что ситуация в сфере безопасности на европейском континенте достигла худшего состояния за последние 30 лет, а военные силы России и НАТО действуют гораздо ближе к друг другу, что приводит к потенциально опасным происшествиям.

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Индия
Китай
Россия
США
Франция
Япония
Проекты
2020-й год
NATO
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