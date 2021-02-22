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Известия.ru

«Ростех» сообщил о вероятности производства сверхзвукового бизнес-джета в РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Производство сверхзвукового бизнес-джета может быть полностью организовано в России, сообщил 21 февраля в кулуарах оборонно-промышленной выставки IDEX 2021 глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.


Ранее в воскресенье стало известно, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создадут совместное предприятие для разработки сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Ожидается, что воздушное судно будет представлено в двух версиях: одна из них будет вмещать восемь человек, а другая — 30.

Как отметил Чемезов, ОАЭ, скорее всего, примет финансовое участие в проекте.

«Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они (ОАЭ. — Ред.) будут участвовать как финансовый инвестор. Но всё пока что на начальном этапе», — цитирует его ТАСС.

Ранее в феврале глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в РФ началась научно-исследовательская работа по разработке отечественного сверхзвукового пассажирского самолета.

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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
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