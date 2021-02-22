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Интерфакс-АВН

Китайские и индийские военные провели очередной раунд консультаций по границе

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Военнослужащие Индии.
Военнослужащие Индии.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Пекин. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Военные Китая и Индии положительно оценили процесс разведения войск двух стран на участке китайско-индийской границы в районе Ладакх, сообщило министерство обороны КНР по итогам десятого раунда консультаций между сторонами.

В сообщении отмечается, что "разведение войск было расценено как важный прогресс и послужило основой для решения других проблем в районе линии фактического контроля на западном участке китайско-индийской границы".

"Стороны договорились продолжать поддерживать связь и диалог в соответствии с важным консенсусом лидеров двух стран, стабилизировать ситуацию на месте, неуклонно достигать приемлемых для обеих сторон решений и совместно поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах", - подчеркивают в китайском военном ведомстве.

Обострение ситуации в Ладакхе началось в мае 2020 года с конфликтов между китайскими и индийскими военными. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

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Страны
Индия
Китай
Проекты
2020-й год
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