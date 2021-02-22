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Известия.ru

В «Рособоронэкспорте» заявили о желании шести стран приобрести танк «Армата»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Шесть зарубежных стран заявили о желании приобрести новейший российский танк Т-14 «Армата». Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Как уточняется, страны рассматривают машину как основной боевой танк для своих Вооруженных сил.

«Ряд стран рассматривают танк «Армата» как основной боевой танк. «Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес. Дело не в заявках, дело в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-80 и Т-90. Вот задача», — отметил Михеев в ходе выставки вооружений IDEX-2021 в Дубае. Его слова цитирует «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) снизит стоимость основного боевого танка Т-14 «Армата» в ходе его серийного производства. Как подчеркнул главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов, в настоящее время цены контрактов между УВЗ и Министерством обороны России адекватные. Однако реальная стоимость танка будет определена на третий год серийного производства.

Ранее в этот день на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби впервые представили международным компаниям танк Т-14 «Армата». Единая российская экспозиция на форуме занимает более 1200 кв. м. Ее организатором выступает входящая в состав «Ростеха» компания «Рособоронэкспорт».

В начале февраля «Армата» получил разрешение на экспорт. О подготовке Россией новейшего танка Т-14 к продаже за рубеж сообщалось в начале июля. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.

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