Россия заключила с африканскими странами оружейные контракты на $1,5 млрд

Россия в 2020 году заключила с африканскими странами оружейные контракты на $1,5 млрд. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Более $1,5 млрд. Заключили в течение 2020 года контракты более чем с 10 африканскими странами. Получили аванс, начали исполнять», — заявил он журналистам в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 в Дубае.

Ранее на этой выставке состоялась первая зарубежная презентация российского танка Т-14 «Армата». Танк способен выполнять многие боевые задачи без прямого участия экипажа благодаря новейшей электронике.

Позже Михеев заявил, что минимум шесть зарубежных стран заявили о желании приобрести новейший российский танк. По его словам, страны рассматривают «Армату» как основной боевой танк для своих Вооруженных сил.

Кроме того, стало известно, что серийные поставки Министерству обороны РФ основных боевых танков Т-14 начнутся в 2022 году.