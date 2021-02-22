Войти
ТАСС

"Рособоронэкспорт" заключил с африканскими странами контракты на $1,5 млрд

312
0
0
Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Глава компании Александр Михеев также сообщил, что на Северную Африку и Ближний Восток пришлось порядка 30% от работы в 2020 году

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") заключил с африканскими странами контракты на $1,5 млрд в 2020 году. Об этом журналистам в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"Более $1,5 млрд. Заключили в течение 2020 года контракты более чем с 10 африканскими странами. Получили аванс, начали исполнять", - проинформировал Михеев.

Михеев также отметил, что работы с традиционными партнерами в Северной Африке и Персидском заливе продолжаются. "Северная Африка и Персидский залив - мы здесь работаем с традиционными партнерами, которых вы все знаете. Поэтому продолжаем исполнять наши обязательства, поставляем технику", - сообщил Михеев.

По его словам, на эти направления приходится значительная часть от общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта", который составляет $50 млрд. "На Северную Африку и Ближний Восток пришлось порядка 30% от работы в 2020 году", - подытожил Михеев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.02.2021
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
02.09.2020
«Оборонка» обороне
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16