"Рособоронэкспорт" заключил с африканскими странами контракты на $1,5 млрд

Глава компании Александр Михеев также сообщил, что на Северную Африку и Ближний Восток пришлось порядка 30% от работы в 2020 году

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") заключил с африканскими странами контракты на $1,5 млрд в 2020 году. Об этом журналистам в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"Более $1,5 млрд. Заключили в течение 2020 года контракты более чем с 10 африканскими странами. Получили аванс, начали исполнять", - проинформировал Михеев.

Михеев также отметил, что работы с традиционными партнерами в Северной Африке и Персидском заливе продолжаются. "Северная Африка и Персидский залив - мы здесь работаем с традиционными партнерами, которых вы все знаете. Поэтому продолжаем исполнять наши обязательства, поставляем технику", - сообщил Михеев.

По его словам, на эти направления приходится значительная часть от общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта", который составляет $50 млрд. "На Северную Африку и Ближний Восток пришлось порядка 30% от работы в 2020 году", - подытожил Михеев.