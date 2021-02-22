Вопреки всему: названы топ-6 боев иракских МиГов с истребителями США

Military Watch назвал шесть главных воздушных боев операции "Буря в пустыне" с участием иракских МиГов.

Журнал Military Watch по случаю 20-летней годовщины операции "Буря в пустыне" вспомнил о главных схватках между ВВС Ирака и США. А воздушные столкновения в том коротком конфликте, по мнению издания, были более интенсивными, чем во Вьетнамской войне.

Ирак располагал флотом, состоявшим в основном из легких самолетов третьего поколения, таких как Mirage F1 и МиГ-23. В то время как США преимущественно использовали тяжелые истребители превосходства в воздухе F-15C Eagle. Работали они при поддержке самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentries. Ирак был лишен такого преимущества, но смог добиться определенных успехов, используя МиГ-29 четвертого поколения и перехватчики МиГ-25.

Итак, шесть самых значимых воздушных боев.

1. МиГ-25ПД против F-18 Hornet

Первые столкновения между иракскими и американскими ВВС состоялись 17 января. Перехватчики МиГ-25ПД из 96-й эскадрильи атаковали два средних истребителя F-18 Hornet. Последние были обстреляны ракетами "воздух-воздух" Р-40, которые имели массивные боеголовки массой 100 килограмм и большую дальность поражения, чем их американские аналоги. Один F-18 был сбит, пилот лейтенант Скотт Спайкер погиб на месте.

МиГ-25 считался самым боеспособным самолетом ВВС Ирака с точки зрения возможностей ведения боя "воздух-воздух". Он мог похвастаться большим и мощным набором датчиков и был способен работать на очень больших высотах со скоростью около 3 Махов.

2. МиГ-25ПД против F-15C Eagle

В тот же день 17 января два МиГ-25 атаковали истребители F-15 в то время, когда они выполняли миссию сопровождения. Ракеты МиГов Р-40 не достигли своих целей, а F-15 в ответ выпустили десять ракет AIM-7.

Однако МиГи за счет своей скорости смогли уклониться от них. F-15 был разработан специально для борьбы с советскими МиГ-25, и на него во многом повлияла конструкция Foxbat. Оба были тяжелыми самолетами, предназначенными в первую очередь для воздушных боев, но у F-15 было преимущество поддержки со стороны самолетов системы ДРЛО, обеспечивающих гораздо большую осведомленность о местоположении противника. Более того, иракские МиГ-25 были более дешевыми экспортными вариантами, уступающими не только тем, что находились на вооружении Советского Союза, но и тем, которые были переданы участникам Варшавского договора. А потому способность иракских самолетов противостоять F-15 не могла не впечатлять.

3. МиГ-29А против F-111 Aardvark и B-52G Stratofortress

17 января иракский МиГ-29А также поразил американский ударный самолет F-111 и тяжелый бомбардировщик B-52G. МиГ-29 был новейшим советским истребителем, который предлагался на экспорт. И хотя по летным характеристикам он уступал МиГ-25, самолет все же выгодно отличался от большинства американских аналогов. Истребитель использовал ракету ближнего действия Р-60 для нейтрализации F-111, а затем серьезно повредил бомбардировщик В-52 новой ракетой дальнего действия Р-27. Тогда Р-27 считалась самой мощной ракетой класса "воздух-воздух", предназначенной для истребителя, и это было одним из первых ее боевых применений. Сенсорный комплекс МиГ-29А хорошо подходил для ведения боевых действий "воздух-воздух" на больших дистанциях. Этот истребитель был разработан в первую очередь для поражения легких и средних западных истребителей четвертого поколения, таких как F-16 и F-18.Однако ВВС США избегали таких столкновений на протяжении всей операции и вместо этого использовали F-15.

4. МиГ-29А Fulcrum против F-15C Eagle

Пара истребителей F-15 получили предупреждение от самолетов ДРЛО E-3 о том, что рядом находятся два МиГ-29А и устремились в погоню. Однако иракские МиГи развернулись и вступили в бой с "Орлами". Две пары самолетов полетели прямо навстречу друг другу. МиГи обладали превосходными ракетами и большей маневренностью, в то время как "Орлы" имели более мощные сенсорные комплексы, боевую нагрузку и поддержку системы ДРЛО.

Истребители F-15 первой же выпущенной ракетой AIM-7 Sparrow попали в один из МиГ-29. Второй МиГ захватил в прицел F-15C, вынудив опуститься на малую высоту и выпустить сигнальные ракеты, чтобы противостоять инфракрасной системе поиска и сопровождения. Блокировку радара удалось взломать, после чего МиГ-29 имитировал бегство, чтобы затем вернуться и встретиться лицом к лицу с F-15, когда те уже встретились с заправщиком KC-135.

Поскольку радар был взломан, F-15 не смогли идентифицировать МиГ-29 как вражеский самолет. В результате тот смог атаковать "Орла" с близкого расстояния. Самолеты с обеих сторон вели сложные маневры, чтобы получить преимущество в бою. По мере этого они все сильнее приближались к земле. В итоге МиГ-29 не справился с маневром и разбился, хотя пилот успешно катапультировался.

5. МиГ-29А против Tornado

19 января произошло одно из столкновений с участием британских самолетов. Истребитель с крылом изменяемой стреловидности Tornado ВВС Великобритании был сбит иракским МиГ -29 с помощью ракеты Р-60МК.

Tornado был самолетом четвертого поколения и считался одним из наименее боеспособных истребителей этого класса. Применение Р-60 указывает на то, что британский самолет, вероятно, был поражен с близкой дистанции, где он был особенно слаб из-за своей ограниченной маневренности.

6. МиГ-25ПД против F-15C Eagle

30 января два МиГа устроили засаду на пару американских F-15, местонахождение которых было установлено иракской разведкой после перехвата американских сообщений. Иракские истребители были переброшены с разных баз, что позволило атаковать американские самолеты с разных сторон. Первый пуск ракет Р-40 поразил один из F-15, но по утверждениям США, он смог вернуться на базу. Официальные иракские источники утверждали, что сбитый F-15 был обнаружен на земле.

Олег Корякин (Казань)