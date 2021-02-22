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ТАСС

"Рособоронэкспорт" обсуждает с ОАЭ установку российского модуля на бронемашину Enigma

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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Глава компании Александр Михеев также сообщил, что боевые машины пехоты БМП-3 российского производства успешно зарекомендовали себя в ходе эксплуатации в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") проводит консультации с Объединенными Арабскими Эмиратами по оснащению бронемашины Enigma российским боевым модулем с 57-миллиметровой пушкой. Об этом журналистам на международной выставке вооружений IDEX 2021 сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"История с Enigma жива, проводятся консультации", - сказал Михеев.

По его словам, Россия сотрудничает с ОАЭ по различным компонентам военной техники. "Мы сегодня в тесном контакте по различным компонентам сотрудничества: либо модули, либо отдельные высокоточные комплексы, которые устанавливается на платформу совместного производства - Nimr", - добавил Михеев.

На выставке IDEX-2015 "Рособоронэкспорт" и компания Emirates Defense Technology, подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепил возможность двустороннего сотрудничества по оснащению бронемашины Enigma российским боевым модулем АУ-220М.

Машины пехоты БМП-3

Михеев сообщил, что боевые машины пехоты БМП-3 российского производства успешно зарекомендовали себя в ходе эксплуатации в ОАЭ.

"Здесь [в ОАЭ] несколько сотен этих машин, мы знаем, что она успешно принимает участие в различных миротворческих операциях в других странах", - сказал Михеев.

По его словам, это свидетельствует об успешном применении БМП-3 в боевых условиях. "Сколько она здесь уже прошла в тяжелых климатических условиях. Машина себя оправдала, но надо идти дальше. Важно обеспечить исправность на мировом уровне - более 80%, это важный фактор", - добавил глава компании.

Согласно данным справочника Military Balance 2020, Вооруженные силы ОАЭ применяют более 650 единиц БМП-3.

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Россия
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АУ-220М
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