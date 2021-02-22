"Росатом" создал снаряд для танка "Армата"

Госкорпорация "Росатом" работает над штатным боеприпасом для танка Т-14 "Армата".

- Снаряд будет готов к моменту поставок в Вооруженные силы РФ установочной партии танков в конце 2021 года, - рассказал на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби Андрей Терликов, генеральный конструктор разработчика машины, Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Его слова приводит РИА Новости.

- Боеприпасы - отдельная тема. Заданы очень высокие требования по могуществу и эффективности. "Росатом" - элита научно-производственного комплекса РФ. Здесь обязательно будет успех. Разработка боеприпасов синхронизирована с госиспытаниями, в итоге танк пойдет в войска с этим боеприпасом,- заявил Терликов.

На IDEX состоялась зарубежная премьера "Арматы". Также Уралвагонзавод привез в Абу-Даби новую бронемашину УБИМ.

Учитывая профиль деятельности "Росатома", логично предположить, что боеприпас, о котором идет речь - бронебойный подкалиберный снаряд повышенного могущества. Его сердечник изготавливают из чрезвычайно прочного и тяжелого материала. Оптимальным является обедненный уран.

Антон Валагин