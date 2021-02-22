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На Украине нашли деньги на ОТРК «Сапсан»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны профинансирует создание оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» в этом году.

Как сообщает министр обороны Андрей Таран, контракт на первый опытный дивизион ОТРК «Сапсан» планируется подписать в 2021 году, пишет УНИАН.

«В январе мы побывали в Днепре, посетили наши стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли – ГП «Южмаш» и ГП «КБ «Южное». Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины, мы заявили, что готовы расширить финансирование украинской ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам», - заявил Таран.

По его словам, речь идет о подготовке контракта на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического комплекса, известного под названием «Сапсан» или «Гром-2», разрабатываеиого в КБ «Южное».

«Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ «Южное» имеет самый высокий приоритет, соизмеримый с ракетным комплексом «Нептун», - отметил министр.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
КБ "Южное"
Южмаш
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