Войти
Газета.ru

С чистого листа: в США начали искать замену F-16

258
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

В США заговорили о возможной замене F-16 другим истребителем

США планируют найти новый, продвинутый истребитель 4-го поколения, поскольку ВВС стремятся заменить свои самые старые F-16. Какие требования выставляются к самолету, который заменит «атакующего сокола», - в материале «Газеты.Ru».

Военно-воздушные силы США начали исследование, в котором будут описаны предпочтительные комбинации истребителей и других тактических самолетов, которые будут использоваться при составлении бюджета на 2023 финансовый год, пишет Defense News.

Этот результат может включать в себя совершенно новый истребитель поколения «4+» или «5-» с возможностями, которые находятся где-то между F-16 эпохи 1970-х и малозаметными истребителями 5-го поколения, такими как F-22 и F-35, сказал начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун.

Подобные заявления - это первый случай, когда официальный представитель ВВС США говорит о включении еще одного самолета 4-го поколения в возможный список истребителей для предстоящих закупок. В январе этого года экс-начальник департамента закупок ВВС Уилл Ропер сообщил, что текущее исследование также определит, стоит ли покупать новые F-16 у корпорации Lockheed Martin.

«Если вы посмотрите на новую производственную линию F-16 в Южной Каролине, вы увидите, что эта система обладает замечательными возможностями по модернизации, о которых стоит подумать как о части нашего решения по увеличению количественных показателей», - сказал Уил Ропер в интервью Aviation Week.

Но Чарльз Браун сказал, что ему еще предстоит убедиться, что F-16 - это правильный вариант.

«Не знаю, действительно ли это будет F-16. На самом деле, я хочу иметь возможность построить что-то новое и отличное от F-16, которое имеет некоторые из этих возможностей, но работает быстрее и использует цифровой подход», - сказал он. «Я понимаю, что люди намекали, что это будет конкретный самолет. Но я готов взглянуть на другие платформы, чтобы увидеть, что это правильное сочетание возможностей», - добавил он.

Итак, какими возможностями будет этот новый самолет, создаваемый с чистого листа?

По словам генерала Брауна, первое место в списке занимают системы с открытой архитектурой с достаточно мощной вычислительной системой, чтобы программное обеспечение можно было бы обновлять очень быстро.

Чарльз Браун также напомнил о подходе ВВС к учебно-тренировочному самолету Т-7А Red Hawk компании Boeing и секретному истребителю будущего, известному как Next Generation Air Dominance («Воздушное превосходство нового поколения»). Об этом ранее писала «Газета.Ru".

Оба самолета были спроектированы с использованием методов цифрового проектирования, которые позволили ВВС США смоделировать жизненный цикл различных конструкций и быстро подготовить полномасштабные демонстраторы для летных испытаний.

Текущее исследование будет включать моделирование, симуляцию и анализ, нацеленные на определение правильного сочетания самолетов, того, какими возможностями они обладают и сколько самолетов каждого типа необходимо для обеспечения успеха ВВС США в будущих конфликтах.

Добиться инвестиций в истребители другого типа может оказаться трудным для ВВС США - необходимо убедить Конгресс США в их целесообразности, особенно с учетом того, что несколько истребителей уже находятся в производстве.

Военно-воздушные силы официально не отказались от планов закупить у корпорации Lockheed Martin 1763 самолета F-35A с обычным взлетом и посадкой, что само по себе является рекордной программой, хотя во внутренних документах будущий боевой состав ВВС США ограничивается заказом на 1050 самолетов.

В прошлом году ВВС США разместили свой первый заказ на самолеты Boeing F-15EX для замены устаревших F-15C/D и смогли закупить более 144 новых самолетов. Первый F-15EX завершил свой первый полет в начале этого месяца.

Между тем, производственная линия F-16 корпорации Lockheed Martin перешла на международные продажи с момента ее перемещения в Гринвилл, штат Южная Каролина, в 2019 году.

Как ранее писала «Газета.Ru», истребители просто-напросто бывают как удачными по своей конструкции, так и не очень.

К примеру, МиГ-21 - очень удачный самолет. А МиГ-23 - уже не очень, хотя по всем статьям превосходил в свое время МиГ-21. Более того, МиГ-23 поначалу превосходил даже американский истребитель F-16 первых серий. При этом сейчас МиГ-23 сейчас является довольно редким истребителем, а конца производству и модернизациям F-16 не видно. Иными словами, F-16 - очень удачный самолет.

Этому истребителю удалось стать наиболее распространенной машиной 4-го поколения. Достижению такого результата способствовали тактико-технические характеристики и доступная стоимость. На июнь 2018 года изготовлено 4604 F-16. Машина состоит на вооружении ВВС 25 государств.

«В настоящее время перспективные машины в истребительной авиации создаются достаточно редко. Это в 1950-е за один год на вооружение могло поступить несколько типов боевых истребителей. Сейчас - один раз в несколько десятков лет.

Есть ли реальная необходимость менять весьма удачный F-16 на какой-то другой самолет, вопрос весьма спорный. Ведь даже демонстратора еще нет. А, к примеру, F-16 в варианте Block 70/72 Super Viper получил бортовую РЛС с активной фазированной решеткой - APG-83 (SABR), которая может обнаруживать и идентифицировать цели в воздухе и на земле на больших дальностях, а также бортовой комплекс РЭБ с системами постановки помех, нашлемную систему целеуказания, аппаратуру передачи данных по стандарту Link 16 и многое другое. Самолет стал стоить $159 млн и в этом варианте, несмотря на достаточно высокую цену, весьма конкурентноспособен», - рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российском авиапроме.

Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-16
F-22
F-35
F-35A
МиГ-21
МиГ-23
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Похожие новости
17.06.2019
Провальный истребитель? 13 проблем F-35
16.09.2016
Пять лучших (и худших) боевых самолетов всех времен (The National Interest, США)
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
01.07.2009
Новинки парижского салона
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16