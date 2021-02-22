Рейтинг полководцев

Практика измерения военных талантов

23 февраля – День Советской Армии и защитника Отечества, что побуждает вспомнить знаменитых военных деятелей нашей страны, а также Президента Академии военных наук Российской Федерации, генерала армии Махмута Гареева, под руководством которого 20 с лишним лет назад впервые в России была предпринята попытка разработки рейтинга выдающихся полководцев.

БЫЛ ЛИ ПОЛКОВОДЦЕМ ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН

Как рассказывал Махмут Ахметович незадолго до своей кончины, ему однажды попалась ссылка на публикацию в американской газете Times, где был приведен список ста величайших полководцев всех времен и народов. В рейтинг было включено 100 военных деятелей, в том числе 17 американцев, 19 англичан, 12 французов, 9 немцев и лишь 4 русских (включая советских военачальников), столько же китайских, шведских, испанских военных деятелей и полководцев.

На первое место был поставлен американец Джордж Вашингтон, на 17-е место – русский император Петр Великий, на 50-е место – генералиссимус Александр Суворов, на 70-е место – величайший полководец Второй мировой войны, маршал Георгий Жуков (почти рядом с разгромленными им гитлеровскими генералами).

Эпатажная (на базе субъективизма и произвольности) классификация шокировала доктора исторических и доктора военных наук, поскольку в американской публикации даже не обсуждалась корректность сравнения полководцев Древнего мира и Второй мировой войны, политические цели и социально-экономические условия различных войн, мощь оружия и размах вооруженной борьбы в разные исторические периоды и при разных социально-экономических условиях.

Дипломатично критикуя американскую версию, инициатором которой выступил 50-летний подполковник армии США и участник боевых действий во Вьетнаме Майкл Лэннинг, (предложивший в список для рейтингования лишь ярких представителей своего времени), предопределивших по мнению американских экспертов будущее, Гареев решил организовать разработку альтернативного рейтинга, разработав необходимые научные основы.

С этой целью в Академию военных наук России были приглашены авторитетные военные деятели – маршал Советского Союза В.Г. Куликов, маршал Советского Союза С.Л. Соколов, генерал армии В.И. Варенников, а также доктора исторических наук Г.А. Куманев, А.С. Орлов, О.А. Ржешевский, Ю.В. Рубцов, а также другие крупные военные деятели и ученые нашей страны.

КАК ВЫЧИСЛИТЬ ЛУЧШЕГО СТРАТЕГА

Первоначально необходимость выстраивания военачальников различных столетий по единому ранжиру вызывала психологическое отторжение, однако после обмена мнениями удалось зафиксировать роль общих закономерностей с опорой на преемственность принципов военного искусства.

Постепенно обрела четкие очертания и задача экспертной группы - на научной основе оценить и попытаться измерить результативность деятельности полководцев разных стран (уйдя от однобокого и американского рейтинга). Тем не менее, после острейших и длительных дискуссий с участием генерал-полковника и доктора военных наук В.В. Коробушина, генерал-полковника В.Н. Веревкина-Рахальского, генерал-лейтенанта В.С. Рябова, генерал-майора, доктора военных наук В.Г. Рога и других высококвалифицированных экспертов были определены исходные пункты военно-научного анализа, включающие ряд посылок:

- понимание боевого опыта как сгустка военной мудрости, позволяющего полководцу учитывать все положительное и негативное, что было в военной истории, творчески осмысливая и используя его в конкретной деятельности;

- признание если не вечных, то устойчивых принципов и положений, которыми руководствуется полководец;

- признание особой роли персональных качеств военачальника, таких как ум и воля, творчество и новаторство, дар предвидения, выдержка и мужество, инициативность и смелость, проявляющихся в различных условиях и формах (не теряя своей ценности и значения);

- возможность выявления основы сравнений (с неизбежными в таких случаях допущениями и относительностью), что позволяет в определенной мере сравнивать и оценивать деятельность различных военных деятелей.

Все это в совокупности подвело к закреплению объективных критериев, позволяющих расставить полководцев в своеобразный табель о рангах, решив таким образом комплексную (историко-социологическую ) задачу.

После серии заседаний и проработок экспертная группа под руководством Президента Академии военных наук на основе вычлененных и обоснованных критериев определила три категории военных деятелей: военно-политические деятели (верховные главнокомандующие) – полководцы – военные мыслители.

Первую часть рейтинга выдающихся деятелей и полководцев Второй мировой войны составил раздел руководителей государств (верховных главнокомандующих вооруженными силами).

Вторую часть в рейтинге занял раздел «Выдающиеся полководцы (флотоводцы) и военачальники», включивший советский и зарубежный подразделы.

СОВЕТСКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

В советский подраздел были включены военные деятели стратегического и оперативного звена. Всего 20 человек.

Прежде всего, Жуков Георгий Константинович – Маршал Советского Союза, заместитель Верховного Главнокомандующего ВС СССР, член Ставки ВГК. Играл ведущую роль в планировании операций и стратегическом руководстве Вооруженными Силами. Принял капитуляцию фашистской Германии. Дважды удостоен ордена «Победа».

Определяющие черты его полководческого почерка – уникальная способность глубоко проникать в суть назревающей обстановки и способность находить единственно верные решения и способы действий, соответствующие сложившимся условиям; высокие организаторские качества; огромная, всесокрушающая воля при проведении принятых решений в жизнь и выполнении поставленных задач.

Василевский Александр Михайлович – Маршал Советского Союза. Начальник Генерального штаба в 1942–1945 гг., член Ставки ВГК. Вместе с Г.К.Жуковым играл ведущую роль в планировании операций и стратегическом руководстве Вооруженными Силами. Под его руководством была разгромлена японская Квантунская армия. Отличительные качества — глубокий, проницательный ум, развитое стратегическое мышление, умение добиваться того, чтобы подчиненные сами находили рациональные решения при выполнении поставленных задач. Дважды удостоен ордена «Победа».

Рокоссовский Константин Константинович – Маршал Советского Союза, Маршал Польши. Его полководческая деятельность по подготовке и проведению операций отличалась неповторимым изяществом и эффективностью, когда успех обеспечивался тщательной продуманностью и четкой организацией действий войск без излишнего напора и надрыва.

Конев Иван Степанович – Маршал Советского Союза. Обладал на редкость хорошо развитой интуицией, умело сочетал мощь артиллерии с быстротой, натиском и внезапностью удара.

Малиновский Родион Яковлевич – Маршал Советского Союза. Отличался умением создавать условия для маневра войск и вести высокоманевренные боевые действия. Очень требователен к своим подчиненным и строг в обращении, признавали гитлеровские военачальники.

Говоров Леонид Александрович – Маршал Советского Союза. Сыграл большую роль в обороне Ленинграда и прорыве его блокады. Общепризнанный мастер боевого применения артиллерии, отличался высочайшей организованностью.

Антонов Алексей Иннокентьевич – генерал армии. С 1942 г. – первый заместитель начальника, начальник (с февраля 1945 г.) Генерального штаба, член Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК). Играл важную роль в планировании операций и стратегическом руководстве Вооруженными Силами.

Тимошенко Семен Константинович – Маршал Советского Союза. В Великую Отечественную войну – нарком обороны СССР, член Ставки ВГК, главнокомандующий Западным, Юго-Западным направлениями, с июля 1942 г. командовал Сталинградским и Северо-Западным фронтами. С 1943 г. – представитель Ставки ВГК на фронтах. Его отличие – близость к войскам, особо чуткое понимание войсковой жизни.

Толбухин Федор Иванович – Маршал Советского Союза. В начале войны – начальник штаба округа (фронта). Один из активных участников Сталинградской битвы, сыграл важную роль в операциях по освобождению Украины, Болгарии и других балканских стран. Его отличительная черта – особое умение организовать оперативную маскировку и добиваться внезапности ударов.

Мерецков Кирилл Афанасьевич – Маршал Советского Союза. Особо отличился при разгроме японской Квантунской армии в 1945 г. Его отличали обстоятельность и предусмотрительность.

Шапошников Борис Михайлович – Маршал Советского Союза. Член Ставки ВГК, начальник Генерального штаба в наиболее трудный период оборонительных операций 1941 г. Внес важный вклад в организацию обороны Москвы и перехода Красной Армии в контрнаступление. Главная особенность – глубокие аналитический ум и теоретические знания, хладнокровие и выдержка в самых сложных ситуациях.

Черняховский Иван Данилович – генерал армии. Проявил яркий талант и особо отличился в ходе Белорусской и Восточно-Прусской операций. Отличался умением вести высокоманевренные боевые действия.

Ватутин Николай Федорович – генерал армии. Наиболее высокое полководческое искусство показал в Курской битве, при форсировании р. Днепр и освобождении Киева, в Корсунь-Шевченковской операции. Его отличительная черта – тщательное планирование операций и умение организовать форсирование водных преград.

Баграмян Иван Христофорович – Маршал Советского Союза. Проявил полководческий талант и особо отличился при проведении Белорусской и Восточно-Прусской операций. Выделялся умением предусмотрительно и гибко реагировать на назревающие изменения обстановки, стремился не доводить развитие событий до момента, когда надо круто менять принятые решения.

Еременко Андрей Иванович – Маршал Советского Союза. Проявил большое мужество и особо отличился в Сталинградской битве. Выделялся особой цепкостью в удержании действий подчиненных в рамках принятых решений, жесткой требовательностью и мощной организаторской хваткой.

Далее в раздел «Полководцы и военачальники стратегического и оперативного звена» были включены генерал армии И.Е. Петров, Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский, генерал армии М.М. Попов, генерал армии М.А. Пуркаев, генерал армии Г.Ф. Захаров.

Среди флотоводцев стратегического и оперативно-стратегического звена на первое место был выдвинут Кузнецов Николай Герасимович – Адмирал флота Советского Союза, нарком ВМФ в 1939–1946 гг. Обеспечил организованное вступление сил флота в войну. Умело организовывал взаимодействие сил ВМФ с войсками на приморских направлениях, борьбу с морскими силами противника. Организовал успешное проведение десантных операций в Крыму и на Северном Кавказе.

Среди командующих видами Вооруженных Сил, родов войск, заместителей Наркома обороны СССР и начальников главных управлений особо был выделен Воронов Николай Николаевич – главный маршал артиллерии. Разработал наиболее передовую для своего времени теорию и практику боевого применения артиллерии, в т.ч. артиллерийского наступления, впервые в истории создал резерв ВГК.

Среди командующих общевойсковыми армиями на первое место был выдвинут Чуйков Василий Иванович – Маршал Советского Союза. Особо отличился в Сталинградской битве.

Среди командующих танковыми армиями высокого персонального рейтинга был удостоен Катуков Михаил Ефимович – Маршал бронетанковых войск. Один из родоначальников танковой гвардии и видных «мастеров вождения» танковых войск.

Среди командующих воздушными армиями на первом месте в рейтинге был определен Руденко Сергей Игнатьевич – Маршал авиации. Наряду с умелым командованием Воздушной армией большое внимание уделял обучению общевойсковых командиров боевому применению авиации.

Среди артиллерийских военачальников первого персонального места в рейтинге был удостоен Казаков Василий Иванович – Маршал артиллерии. Один из мастеров высочайшего класса по организации артиллерийского наступления.

Таким образом, раскрывалась научная иерархия, военный талант и особой важности заслуги выдающихся советских военачальников и полководцев.

При обсуждении лучших и самых достойных кандидатур развернулась острая полемика. В итоге удалось прийти к согласию, например, в отношении того, что Г. Жуков и А. Василевский – полководцы, участвовавшие в управлении Вооруженными Силами в стратегическом масштабе, а, скажем, К. Рокоссовский – это лучший на уровне командования фронтом.

С разных сторон обсуждались экспертами исторические роли А.И. Антонова и Б.М. Шапошникова, руководивших планированием стратегических операций и участвовавших под руководством Верховного Главнокомандующего в управлении войсками в стратегических операциях. В итоге они были удостоены почетных мест в рейтинге.

Обращалось также внимание, что решения и способы действия Г. Жукова, А. Василевского, К. Рокоссовского, И. Конева и других советских полководцев не только максимально учитывали необычайно сложные условия сложившейся обстановки, но использовали ее в ущерб противнику. Тем самым одерживались победы там, где другие военачальники терпели поражения или даже не пытались что-либо предпринимать.

ВОЕННО-НАУЧНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Благодаря первой в нашей стране попытке разработать рейтинг военных деятелей были уточнены важные исторические факты и оценки, военно-политическая роль крупных советских военачальников, что было необходимым и важным не только в политических и в военно-научных целях (для продвижения точки зрения и позиции российских военных экспертов на международный уровень).

Вследствие разработанного российского рейтинга была создана теоретическая и эмпирическая основа для сравнения советских военачальников с германскими. Гареев по итогам работы над сложнейшей междисциплинарной задачей обращал внимание, что в Советской Армии многие командующие фронтами и армиями (Жуков, Конев, Рокоссовский, Еременко, Малиновский) начали войну и завершили ее на высших должностях оперативного стратегического уровня, что является показателем служебного мастерства и таланта.

Из фельдмаршалов Вермахта, начинавших войну, к 1945 году по существу не осталось никого. «Война всех их смела», - обобщал дважды доктор наук. К концу войны на действительной службе оставалось всего два германских фельдмаршала из 19. Кто-то погиб, кто-то покончил жизнь самоубийством, кто-то был казнен за попытку покушения на Гитлера или же умер в тюрьме после приговора трибунала.

«Откуда же берутся суждения, что немецкие генералы были образованнее, благороднее наших, что они более умело и эффективно воевали, а наши полководцы и командиры были будто бы бездарными?», – задается вопросом ученый-фронтовик Гареев.

Советские полководцы к началу войны были, как правило, в возрасте 40-50 лет. Фельдмаршалы - элита Германии были старше, имея за своей спиной многовековые традиции прусского милитаризма, внушавшие почтение, уважение и страх. После победы над Польшей и Францией вокруг них и в целом германской армии создавался ореол непобедимости, однако этот миф был сокрушен уже осенью 1941 года под Москвой, когда свыше 30 гитлеровских фельдмаршалов, генералов и высших офицеров были отстранены от должностей.

Эти факты говорят о том, что по уровню военного мастерства и таланта гитлеровские генералитет заметно проигрывал советским полководцам. Подобные выводы являются также следствием обширной работы по разработке рейтинга советских военных деятелей.

Сергей Першуткин, действительный член Академии военных наук РФ, доктор социологических наук

Газета "Военно-промышленный курьер",