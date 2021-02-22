Российские военные получат почти сорок РСЗО и автоматизированных гаубиц в 2021 году

Реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо-Г" на форуме "Армия-2018".

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская армия получит до конца года более 35 реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и гаубиц "Мста-СМ", сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и 152 мм самоходные гаубицы с автоматизированной системой управления огнем "Мста-СМ", - сообщили в департаменте.

Всего подразделения ракетных войск и артиллерии получат более 35 артиллерийских систем, отмечается в сообщении.

РСЗО "Торнадо-Г" представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град". Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.