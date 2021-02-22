Разработчик назвал сроки серийных поставок "Арматы" в российскую армию

АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. Новейший танк Т-14 "Армата" начнут стабильно поставлять в войска к 2022 году, заявил журналистам азработчик машины – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

"Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки", — сказал Терликов.

По его словам, предприятия "Росатома" сделают штатный боеприпас для танка к концу этого года.

Генконструктор отметил, что сейчас Уралвагонзавод обсуждает с Минобороны вопросы проведения войсковых испытаний "Арматы", готовности армейской инфраструктуры к эксплуатации танков и подготовки операторов. Также на повестке вопрос снижения стоимости производства.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

"Армата" впервые представляют за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби.