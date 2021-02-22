УВЗ ожидает решения Минобороны о серийных закупках БМПТ "Терминатор"

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Минобороны России, предположительно, в течение 2021 года должно определиться с решением о серийных закупках боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", заявил в воскресенье РИА Новости в ходе выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

"Проходит войсковая апробация ("Терминаторов" – ред.), изучается модель применения этих машин, как машина вписывается в войсковые порядки, мы в постоянном контакте с военным ведомством, участвуем в этих испытаниях. Я думаю, в течение 2021 года все участники испытаний сделают для себя необходимые выводы", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах серийных закупок российской армией данных машин.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

БМПТ "Терминатор" предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения. Первый контракт на ее поставку в ВС РФ был заключен в 2018 году, до этого в 2011 году 10 таких машин приобрел Казахстан.