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РИА Новости

Уралвагонзавод работает над снижением цены на танк "Армата"

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Танк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Самарин

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" ведёт консультации с Минобороны по корректировке цен на новейший танк Т-14 "Армата", заявил журналистам в воскресенье разработчик данной машины - генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

"Армата" впервые представляется за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби.

"Очень много говорится по поводу стоимости Арматы, но здесь много не совсем точной и искаженной информации... Но даже сегодня, по тем контрактам, о которых я сказал, между УВЗ и Минобороны есть полное взаимопонимание по цифрам. Здесь будет встречное движение – мы отработаем технологию, будем снижать трудоемкость, повышать технологичность и учитывая дефлятор под новые контракты согласовывать цену, которая устроит обе стороны", - сказал Терликов.

Генконструктор "Арматы" подчеркнул, что реальную стоимость того или иного образца военной техники можно определить лишь на третий год с начала его серийного производства, когда закончена отработка технологий по изготовлению финального образца, изготовлению комплектующих.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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ОАЭ
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Армата
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КБТМ Омск
УКБТМ
Уралвагонзавод
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